Кейт Міддлтон розповіла, чому одного разу пропустила історичний Вімблдонський матч

Принцеса Уельська — постійна учасниця Вімблдону, але 2013 року, коли фінал чоловічого одиночного розряду став головною подією чемпіонату Великого шолома, лікарі заборонили їй відвідувати турнір.

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41-річна Кейт Міддлтон є патроном Всеанглійського клубу тенісу і крокету, і відвідує престижний британський турнір практично щороку відтоді, як вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року. Принцеса дебютувала на Вімблдоні 4 липня 2023 року, надихнувши глядачів на те, щоб згадати, чому її не було на турнірі десять років тому. Про це пише People.

У документальному фільмі BBC "Наш Вімблдон" 2017 року прихильниця тенісу Кейт розповіла про те, як 2013 року лікарі порадили їй не відвідувати Вімблдон, оскільки вона була всього за кілька тижнів від пологів принца Джорджа, якому 22 липня виповниться 10 років.

Того року фінал чоловічого одиночного розряду став головною подією чемпіонату Великого шолома: Енді Маррей боровся за право увійти в історію як перший британець, який виграв Вімблдон з часів Фреда Перрі 1936 року. (Маррей здійснив цю мрію і одночасно завоював свій другий Великий шолом).

Кейт сказала ведучій документального фільму Сью Баркер: "Я була на пізніх термінах вагітності Джорджем, тому не змогла приїхати".

Принцеса сподівалася, що зможе відвідати Вімблдон, але лікарі категорично заборонили їй.

"Після цього я написала [Маррею] листа, в якому вибачилася за те, що мене там не було і привітала з перемогою", — розповіла королівська особа.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на Вімблдоні у 2017 році Фото: Getty Images

Через три роки Кейт і Вільям змогли побачити перемогу Маррея, відвідавши Вімблдон 2016 року, де всесвітньо відомий тенісист виграв свій третій турнір Великого шолома. Незважаючи на те, що королівське подружжя завжди тримається стримано на публіці, тоді Кейт не могла приховати свого хвилювання, коли вболівала в королівській ложі.

Минулого тижня на Вімблдоні Маррей навіть гукнув принцесу Уельську після того, як обіграв Раяна Пеністона в першому колі. Принцеса Кейт спостерігала за матчем разом із легендою тенісу і другом Роджером Федерером, і Маррей відзначив їх у своїй промові.

"Це було дивно — присутність королівських осіб, а також тенісних осіб", — сказав Маррей.

Також Фокус писав, що цього року для відвідування Вімблдону Кейт вибрала образ, натхненний принцесою Діаною.