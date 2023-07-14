Як довше зберегти купальник в ідеальному стані: 4 прості поради

Навіть найкрасивіший і найзручніший купальник може втратити форму і колір, якщо його неправильно прати і зберігати.

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Дорогий і якісний купальник говорить про його власницю краще тисячі слів. Але навіть недешеві речі можуть зіпсуватися або втратити свій вигляд, якщо ігнорувати правила догляду за ними. Видання The Symbol розповідає чотири простих правила, які допоможуть довше зберегти цей предмет літнього гардероба в належному стані.

Після використання — прополоскати

Вдосталь накупавшись в океані, морі або басейні, спочатку прополощіть купальник під проточною водою, щоб змити сіль або хлорку. І те, й інше призводять до втрати кольору і деформації тканини, якщо купальник після повернення в номер просто повісити сушити. Якщо на купальник потрапили сонцезахисний крем або олія і залишили на ньому плями, їх краще видаляти спеціальним м'яким засобом для виведення плям, потерши вручну.

Сушити — тільки в тіні

На яскравому сонці навіть найкращий купальник може вигоріти. Тому, коли прополоснете його, повісьте сушитися купальник у тіні, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені. Виправши купальник, відіжміть його, але без фанатизму, виверніть навиворіт і повісьте сушитися в горизонтальному вигляді. Ще один момент, який не варто ігнорувати: купальник має висохнути до кінця. Коли ховаєте його в комод, він не повинен бути вологим і пахнути вогкістю, інакше не уникнути цвілі на тканині.

Акуратне прання

Купальники спокійно можна прати в машинці, але не потрібно це робити занадто часто. Навіть найкраще бікіні від постійного прання втратить фарби і форму. Найкраще прати його раз на тиждень на делікатному режимі з додаванням м'якого засобу для прання.

У жодному разі не сушіть купальник у сушильній машині: це може призвести до механічних пошкоджень.

Правильне зберігання

Щоб купальник служив не один сезон, ховайте його подалі від сонячного світла, склавши в спеціальний текстильний мішок на кшталт тих, у яких діти носять "змінку" до школи. Купальники не можна зберігати в поліетиленовому пакеті, оскільки ризикуєте отримати неприємний запах.

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