"Покоління Ві": спін-офф серіалу "Пацани" отримав дату виходу (фото)

Новий серіал про поганих супергероїв від Еріка Кріпке стартує 29 вересня.

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Amazon Prime Video нарешті призначила дату прем'єри спін-оффу свого хітового серіалу "Пацани". Проєкт "Покоління Ві" (Gen V) стартує 29 вересня. Буде показано одразу три перші серії. Про це пише Variety.

Нові епізоди виходитимуть щотижня до фіналу першого сезону 3 листопада.

Тизер-трейлер серіалу "Покоління Ві"

Згідно з описом Amazon, спін-офф продовжить історію світу, де супергерої зовсім не шляхетні і частіше роблять жахливі вчинки, ніж допомагають людству. У новому серіалі розкажуть про те, як юні супергерої навчаються в спеціальному коледжі та змагаються за вищий бал, випробовуючи свої фізичні та моральні межі.

"Вони швидко дізнаються, що честолюбство приходить із жертвами, і що різниця між правильним і неправильним не така очевидна, як вони колись думали. Коли темні секрети коледжу розкрито, студенти мають зрозуміти, якими героями вони стануть", — йдеться в анотації.

Amazon і творець спін-оффу Ерік Кріпке призначили дату прем'єри шоу після завершення зйомок 4-го сезону "Пацанів", для якого ще не оголосили дату виходу.

Перший постер серіалу "Покоління Ві" Фото: Amazon Prime Video

У новому серіалі, який названо "Покоління Ві" на честь препарату "Ві", завдяки якому звичайних людей ще в дитинстві перетворюють на супергероїв, головні ролі виконають Джаз Сінклер, Ченс Пердомо, Патрік Шварценеггер і багато інших молодих акторів.

Серед запрошених зірок: Кленсі Браун ("Джон Вік") і Джейсон Ріттер ("Фредді проти Джейсона").

Також до своїх ролей повернуться зірки "Пацанів": Джессі Т. Ашер (Експрес), Колбі Мініфі (Ешлі Баррет) і, ймовірно, ще хтось із основного складу, чиї імена поки що тримають у секреті.

Новий постер серіалу "Покоління Ві" Фото: Amazon Prime Video

Поки що в мережі є тільки один тизер спін-оффу, і з нього зрозуміло, що в ньому буде все, чим славиться Ерік Кріпке, творець серіалів "Надприродне", "Революція", "Поза часом" і, звісно, "Пацанів", а це чорний гумор, старі рок-хіти і непередбачуваний сюжет.

Нагадаємо, спін-офф виходить на тлі триваючого подвійного страйку сценаристів (WGA) і Гільдії кіноакторів (SAG-AFTRA). Тож прем'єра відбудеться без червоної доріжки та без присутності акторів на Comic-Con у Сан-Дієго цього року.

Раніше Фокус розповідав про те, хто приєднався до страйку акторів у Голлівуді і чого хочуть страйкарі.