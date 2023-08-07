Містичні прикраси: кілька каблучок Меган Маркл мають особливе значення

Меган Маркл одягла еклектичну колекцію каблучок на весілля принцеси Євгенії.

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Герцогиня Сассекська уособлювала королівську елегантність, коли у 2018 році одягла сукню від Givenchy на весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка, залишаючись вірною дизайнеру, який створив її власну весільну сукню того ж року. Про це пише Hello.

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Важко забути вишукану темно-синю сукню-пальто Меган, яку вона поєднала з туфлями на підборах Manolo Blahnik і приголомшливим головним убором, прикрашеним ефектним пір'ям британського модиста Ноеля Стюарта.

Меган Маркл Фото: Getty Images

У той час як монохромний ансамбль колишньої актриси може здатися простим, мати двох дітей носила золоті прикраси на суму понад 280 тисяч гривень від одного з її улюблених етичних ювелірів Піппи Смолл.

Герцогиня носила приголомшливі прикраси з колекції бренду Herkimer, зокрема грецьку каблучку Crystallinity, велику каблучку Crystallinity, браслет Crystallinity Full Stone, каблучку Crystallinity Eternity, каблучку Crystallinity Cup і класичні сережки-гвоздики Crystallinity.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Цікаво, що стильні каблучки Меган — це більше, ніж просто красиві аксесуари. Обмежену серію колекції "Herkimer" від Pippa Small розробили з використанням діамантів Herkimer, які, на думку декого, мають метафізичні властивості, включно зі зціленням, збільшенням духовної енергії, і відкриттям коронної чакри і чакри третього ока.

Herkimer також відомий як "Камінь духовної гармонії" і його іноді можна носити для досягнення внутрішньої гармонії.

Ні для кого не секрет, що герцогиня є прихильницею духовності, вона виросла, розділяючи любов своєї мами Дорії Регланд до йоги, і продовжує писати про свій досвід медитації у своєму нині існуючому блозі The Tig.

"Медитація була чимось, що я знаходила нескінченно лякаючим спочатку, але незабаром перетворилося на тишу, яка потрясла мій світ", — написала Маркл у своєму блозі про життя.

Раніше Фокус писав, що діамантова каблучка на мізинці Меган Маркл має приховане послання.