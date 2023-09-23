Осіннє рівнодення 23 вересня 2023 року: історія свята й заборони

Сьогодні настав день осіннього рівнодення. Наші пращури вірили, що з цього дня осінь повноправно вступає у свої права.

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Осіннє рівнодення: коли настане та що означає

День осіннього рівнодення цього року випадає на суботу 23 вересня. Сонце перейде з північної півкулі в південну о 9:49 за київським часом, що означатиме початок астрономічної осені. У цей момент Сонце перебуватиме прямо над екватором Землі. Півкулі планети отримають однакову кількість сонячного світла, а день дорівнюватиме ночі. Після цього тривалість світлового дня почне зменшуватися до дня зимового сонцестояння.

Астрологи вважають осіннє рівнодення певним новим етапом і рекомендують складати сьогодні плани на майбутнє.

Осіннє рівнодення в наших предків

Наші предки наділяли день осіннього рівнодення містичним змістом. У народі свято називали і Таусень, і Овсень, і Радогощ — залежно від регіону. Цього дня слов'яни поклонялися Ладі — богині родючості й покровительці весіль, через що цього дня часто одружувалися.

Осіннє рівнодення слов'яни святкували майже тиждень — цей період називали Осенинами. Осенини починалися з братчини — зібрання старших чоловіків із кожної родини. Вони приносили частування, обговорювали плани на майбутній рік. Під час застілля пили особливий медовий напій, який настоювали на свіжозібраному хмелі.

Також наші предки проводили цікаві обряди: пекли величезний медовий пиріг, за яким ховався жрець і питав у присутніх, чи видно його. Якщо пиріг виявлявся малий і жерця було видно — зиму варто було чекати на холодну й довгу. А якщо жерцеві вдавалося сховатися за пирогом, то зиму обіцяли м'яку та без суворих морозів.

Чого не можна робити в осіннє рівнодення: