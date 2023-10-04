Режисер другої частини "Джокера" показав новий постер із Хоакіном Феніксом (фото)

Прем'єра фільму запланована на 4 жовтня 2024 року.

Related video

Режисер Тодд Філліпс представив на сторінці в соцмережі новий постер до свого фільму "Джокер: Божевілля на двох", на якому виконавець головної ролі Гоакін Фенікс стоїть на самоті в дощовому Готем-Сіті, піднявши обличчя догори й заплющивши очі. Праворуч і ліворуч від нього розкриті парасольки, причому дві парасольки дуже схожі на український прапор — блакитна і жовта.

Важливо

З Джокера до Наполеона. Хоакін Фенікс з'явився в образі французького імператора (фото)

"Дякую за всі повідомлення. Чотири роки тому ми чудово повеселилися. Багато прекрасних спогадів. Ще не все", — підписав публікацію режисер.

У липні 2022 року Філліпс повідомив про роботу над сиквелом, а вже у квітні 2023 року особливо нетерплячим шанувальникам розповів про завершення зйомок.

Як зрозуміло з постера, Хоакін Фенікс знову зіграє головного героя в майбутньому продовженні, а акторка і поп-зірка Леді Гага переконливо втілила на екрані його спільницю Гарлі Квінн.

Зазі Бітц і Брендан Глісон також грають ключові ролі в режисурі Тодда Філліпса, а Гільдур Гуднадоттір написала музику до продовження американського психологічного трилера.

Друга частина картини музична. Вона представлятиме собою розповідь з двох точок зору — Джокера і Харлі Квінн. Сюжет вибодовується навколо класу музичної терапії в лікарні Аркхем.

Прем'єра фільму "Джокер: Божевілля на двох" запланована на 4 жовтня 2024 року.

Раніше Фокус писав, який вигляд має Леді Гага в ролі Гарлі Квін.