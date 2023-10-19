19 жовтня 2023 року: пророка Йоіля — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна завдавати шкоди тваринам і мити вікна.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Йоіля. Він був першим старозавітним пророком, який, за переказами, залишив після себе запис своїх проповідей (Книга пророка Йоіля). За обсягом книги Йоіля його відносять до так званих "малих" пророків.

Що не можна робити 19 жовтня:

завдавати шкоди тваринам;

відмовляти в допомозі;

мити вікна.

Народні повір'я та прикмети:

біля будинку скаче сорока — чекайте новин;

високо летять перелітні птахи — взимку буде багато снігу;

мороз — ще сім днів буде відлига;

тепла погода — весна також буде теплою.

День ангела святкують:

Дмитро, Михайло, Фелікс, Іван, Микола, Сергій, Леонід, Петро, Павло.

А також у цей день:

1813 рік — поразка армії Наполеона в "битві народів" під Ляйпцигом;

1918 рік — створення у Львові Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки та проголошення утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 рік — Альберт Шварц відкриває антибіотик стрептоміцин.