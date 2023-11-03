"Люблю губитися в натовпі": Тіна Кароль розповіла скільки коштує її повсякденний образ

Співачка розповіла, що не носить годинників.

Related video

Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла про свій повсякденний образ. Виконавець і блогер Ніколас Карма випадково зустрів знаменитість на вулицях Львова. Він опублікував відео, в якому Тіна Кароль розкрила секрет свого образу.

Тіна Кароль розповіла про свій образ

"Я не можу повірити, що я рік тому працював кур'єром і зараз спілкуюся з Тіною Кароль", — каже блогер.

"Про тебе вже вся країна знає. Я насправді тебе вітаю з твоїм успіхом тому, що фрази з "що ви одягли" зробити успіх це прикольно."" , — відповіла Тіна Кароль.

У повсякденному житті співачка не любить бути в центрі уваги, тому й одягається у звичайний простий одяг.

"Якби не ваша камера я була б непримітною і далі. Всі засоби це сценічне вбрання, а по життю я гублюся. Я намагаюся загубитися в просторі і в натовпі.", — зазначила Тіна.

"Ви не можете загубитися, у вас є харизма. Я вашою творчістю як і мільйони українців і мільйони людей по всьому світу дуже захоплююся. Ви дуже сильна дівчина, жінка. Пані. А як краще говорити?", — запитав Ніколас Карма.

"Мала", — з усмішкою відповіла Тіна.

Знаменитість розповіла, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну вона забула, як це купувати брендовий одяг.

"Лосини 1000 гривень, кросівки Adidas до 3000 гривень, водолазка бренд Skims 1000 гривень, рюкзак 200 євро. Коли настала війна я забула, що таке брендовий одяг. Є колаборація. Я не ношу годинників взагалі. Не відчувати часу в цьому є романтика якась.", — закінчила розповідати про свій образ Тіна Кароль.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала свою школу і будинок в Івано-Франківську.