Ключ до довголіття: які звички потрібно змінити, щоб прожити на 10 років довше

На думку вчених, якщо внести у своє життя ці зміни навіть у 70-річному віці, то можна значно поліпшити тривалість життя.

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Тривалість нашого життя визначається низкою чинників, деякі з них, безумовно, перебувають поза нашим контролем, наприклад, генетика, хвороби і травми. Але багато в чому на довголіття впливає і наш спосіб життя. Харчування є одним із таких чинників, вчені встановили, що деякі продукти допомагають нам жити довше. Про це пише Express.

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Фото: Freepik

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Food, показало, що перехід на здоровішу дієту може подовжити життя людей середнього віку на 10 років. Вчені з Норвегії проаналізували дані про стан здоров'я майже півмільйона британців і спостерігали, як змінюються їхні харчові звички з плином часу.

Учасників оцінювали або як "середніх" і "нездорових" їдців, або як людей, споживання їжі яких відповідало британському довіднику Eatwell Guide, і тих, чия дієта відповідала "дієті довголіття".

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Після поправки на інші супутні фактори, як-от куріння, фізична активність і вживання алкоголю, було виявлено, що 40-річні чоловіки та жінки, які перейшли від нездорового харчування до здоровішого і зуміли його дотримуватися, збільшили тривалість свого життя на 10 років. Дослідники пишуть: "Прихильність здоровому харчуванню може запобігти розвитку неінфекційних захворювань і вплинути на тривалість життя.

"Використовуючи дані з Британського біобанку, ми показуємо, що стійкий перехід від нездорового режиму харчування до дієтичних рекомендацій Eatwell Guide пов'язаний зі збільшенням очікуваної тривалості життя на 8,9 і 8,6 років для 40-річних чоловіків і жінок відповідно".

Фото: Freepik

"У тій самій групі населення стійкий перехід від нездорового до режиму харчування, пов'язаного з довголіттям, показав збільшення тривалості життя на 10,8 і 10,4 року в чоловіків і жінок відповідно".

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Було встановлено, що найбільша позитивна різниця спостерігалася в тому разі, коли люди включали до свого раціону більше цільнозернових продуктів, горіхів і фруктів, але менше підсолоджених напоїв і обробленого м'яса.

Однак люди, які перейшли від звичайного харчування до більш здорового харчування, мали менший приріст тривалості життя. "Чим значнішими будуть зміни в бік більш здорового харчування, тим значнішим буде очікуване збільшення тривалості життя", — йдеться в дослідженні.

Зміна свого харчування в більш пізньому віці також дала менший приріст тривалості життя, але приріст все одно був істотним.

Фото: Freepik

Як приклад дослідники заявили, що навіть 70-річні люди можуть продовжити свою тривалість життя аж на п'ять років, внісши стійкі зміни у свій раціон.

"Розуміння впливу стійких змін у харчуванні на тривалість життя може послужити керівництвом для розробки політики охорони здоров'я", — зазначають дослідники.

Нині середня тривалість життя у Великій Британії становить близько 80 років для чоловіків і 84 років для жінок.

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Раніше Фокус писав про те, що фізичні вправи відіграють важливу роль, але експерти називають дієту фактором № 1 у збільшенні тривалості життя .

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.