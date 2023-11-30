Суперяхта Джеффа Безоса насилу помістилася в порту поруч із круїзними лайнерами (фото)

Кожен тиждень стоянки величезної яхти Koru коштуватиме 16500 доларів, а на рік її обслуговування обходиться мільярдерові в 25 мільйонів доларів.

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127-метрова суперяхта Джеффа Безоса Koru після тривалого круїзу морями та океанами нарешті прибула до США. Але місця у звичайній марині для величезної яхти, яка довша за футбольне поле, не знайшлося. Тож її пришвартували поруч із круїзним лайнером у Форт-Джонсі. Про це пише Daily Mail.

Яхта Koru, що отримала назву мовою маорі, що означає "нові починання", прибула до Флориди пізно ввечері минулої середи після відбуття з Гібралтару двома тижнями раніше.

Це сталося після того, як засновник Amazon оголосив, що переїжджає з Сіетла до Маямі з нареченою Лорен Санчес. Але третій найбагатшій людині у світі довелося залишити свою величезну яхту, вартістю 550 мільйонів доларів, пришвартованою в жвавому морському порту, бо вона надто велика, щоб поміститися поруч з іншими суперяхтами у Форт-Лодердейлі, штат Флорида.

На ексклюзивних фото, отриманих ЗМІ, видно, що трищоглова "Кору", пришвартована в порту Еверглейдс, притулилася між гігантськими нафтовими танкерами і величезним круїзним лайнером Liberty of the Seas.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса в порту Фото: Getty Images

Мультимільярдер платитиме 16 500 доларів за кожен тиждень перебування там, але це дрібниці порівняно з приблизно 25 мільйонами доларів на рік, у які обходиться утримання величезної яхти, найвищого у світі вітрильника з щоглами завдовжки 230 футів (70 метрів).

Спеціальне судно підтримки яхти під назвою Abeona — 246-футовий (74 м) плавучий гараж для гелікоптера, гідроциклів і розкішних автомобілів магната — нині стоїть за чотири милі від верфі в Данія-Біч.

Раніше цього місяця Безос оголосив, що він і його наречена Лорен Санчес, залишають Сіетл, де він проживав останні 29 років, і повертаються в Маямі, будинок його дитинства.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса

Він витратив гроші на два сусідні особняки на острові Індіан-Крік, так званому "бункері мільярдерів", де проживають Іванка Трамп, Том Бреді та власник Philadelphia Eagles Норман Браман.

Загальна купівля за 147 мільйонів доларів дає Безосу 4,6 акра землі на набережній і близько 400 футів затоки на Міжбережному водному шляху Флориди, але швартування "Кору" там також не буде легким.

"Човен такого розміру виходить за рамки моїх знань. Я б, напевно, сказав, що це неможливо. Наскільки я розумію, міжбереговий простір не такий вже й глибокий", — сказав місцевий чиновник, висловивши сумніви, що Безос зможе пришвартувати своє гігантське судно ближче до будинку.

Нагадаємо, при створенні "Кору" Безос надихався "Чорною перлиною", вигаданим кораблем Джека Горобця з "Піратів Карибського моря". "Кору" будували три роки в історичному порту Звейндрехт, недалеко від Роттердама в Нідерландах, силами фахівців з вітрильного спорту Oceanco.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса

Це друге за величиною вітрильне судно у світі, майже вдвічі довше за Airbus A380, поступається тільки вітрильній яхті A, спроектованій Філіпом Старком, яка належить російському мільярдерові Андрію Мельниченку.

Ще до того, як "Кору" спустили на воду, величезний розмір її щогл викликав міжнародну полеміку, коли Роттердам оголосив, що частину 100-річного мосту Конінгсхавен буде демонтовано, щоб суперяхта могла пройти під ним.

Яхта "Кору" Джеффа Безоса

Від цього плану відмовилися, а щогли прикріпили вниз за течією після того, як тисячі місцевих жителів поклялися зірвати перший рейс човна, закидавши його тухлими яйцями.

"Кору" пофарбована в темно-синій колір із золотими акцентами, може похвалитися трьома палубами, басейном і величезною сонячною терасою, де Безоса і Санчеса помітили, коли вони засмагали під час першого круїзу на іспанський острів Майорка в травні.

Саме на борту цієї яхти, як вважається, Безос освідчився своїй обраниці після бурхливого чотирирічного роману.

Ще одна приваблива особливість "Кору" — це полірована дерев'яна фігура на носі човна, що зображує пишнотілу римську богиню у відвертій сукні з глибоким вирізом.

Носова фігура, або як її називають, гальюнна фігура, разюче схожа на Лорен Санчес, але вона посміялася над цією схожістю, розповівши Vogue, що її створили за зразком Фреї, скандинавської богині любові, родючості, війни і золота.