Ірина Білик показала рідкісний знімок із сином Табрізом (фото)

Артистка пригадала різдвяний подарунок, який її найбільше вразив.

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53-річна українська співачка Ірина Білик показала рідкісне фото із сином Табрізом, якому 8 років. Різдвяний кадр із спадкоємцем артистка опублікувала в Instagram.

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров’я, любові, та натхнення на кожен день нового року!" — написала зірка сцени.

На знімку співачка позувала з Табрізом на фоні прикрашеної ялинки.

Також Ірина Білик пригадала, який подарунок на Різдво її найбільше вразив. Виявилося, що одного разу артистці освідчилися на різдвяні свята, а каблучку вона знайшла у ванній кімнаті. Втім, від кого саме, Білик не розкрила.

Ірина Білик із сином Табрізом

"Ірина, ваш син чарівний. Дякую за пісню Сніг", "Які ви гарні!Обіймаю", "Ви чарівні) Звісно від Коляденка, такий прикол тільки він міг зробити", — пишуть у коментарях підписники зірки сцени.

Табріз — син Ірини Білик та російського фотографа Аслана Ахмадова. Пара одружилася у 2015 році, проте у 2021 оголосила про розлучення. Після повномасштабного російського вторгнення на територію України фотограф спочатку намагався донести росіянам правду, проте згодом став мовчати та повернувся до Росії.

Ірина Білик в обʼєктиві колишнього чоловіка

Нагадаємо, Ірина Білик показала себе без макіяжу.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Дмитра Коляденка.