Згадати все: 3 суперпродукти, які допоможуть поліпшити пам'ять

Багато людей з віком починають відчувати зниження когнітивних функцій, зокрема, погіршення пам'яті. Якщо вам за 40 і ви розумієте, що ваша пам'ять уже не та, що раніше, терміново перегляньте своє харчування.

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Крім низки здорових звичок, найкраще, що ви можете зробити, — це приділити пріоритетну увагу харчуванню, корисному для роботи мозку. Виявляється, існує кілька типів оброблених продуктів, які можуть завдати шкоди вашому мозку і посилити проблеми з пам'яттю. Але є також смачні та поживні суперпродукти, які ви можете додавати у свою тарілку щодня, щоб підтримувати свій мозок у відмінній формі. Про це пише She Finds.

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Дієтологиня Мері Сабат про користь кількох поживних продуктів, які можуть мати колосальний вплив на вашу пам'ять.

Листова зелень

Фото: Freepik

Цілком очевидно, що листова зелень, як-от шпинат і капуста, завжди корисні для здоров'я, але виявляється, вона може творити дива з вашим мозком, особливо коли справа стосується вашої пам'яті та настрою.

"Листова зелень, така як шпинат, капуста і мангольд, багата необхідними поживними речовинами, включно з фолієвою кислотою, вітамінами й антиоксидантами", — каже нам Сабат. "Ці поживні речовини відіграють вирішальну роль у здоров'ї мозку і пов'язані з поліпшенням когнітивних функцій і регуляцією настрою". Фактично, фолат "необхідний для виробництва нейротрансмітерів, що беруть участь у регуляції настрою, таких як серотонін та дофамін". Приготуйте велику миску салату з цих овочів і ваш мозок скаже вам спасибі.

Чорниця

Фото: Pixabay

Немає нічого кращого, ніж ягоди, особливо чорниця, коли йдеться про найкорисніші для здоров'я продукти. Ці маленькі, але потужні ягідки мають масу переваг для здоров'я. "Вони особливо корисні для вашої пам'яті", — каже Сабат.

"Чорниця багата на антиоксиданти, зокрема на флавоноїди, звані антоціанами, які пов'язані з поліпшенням когнітивних функцій і пам'яті", — каже вона. "Вони допомагають захистити мозок від окислювального стресу та запалення, які можуть сприяти віковому зниженню когнітивних функцій". Було навіть доведено, що їхні сполуки "покращують зв'язок між клітинами мозку і підвищують пластичність, що має вирішальне значення для пам'яті та навчання". Тож сміливо додавайте чорниці до сніданку чи перекусу.

Жирна риба

Фото: Freepik

Білок є важливим компонентом будь-якого здорового харчування. І ідеальним варіантом, який буде корисний вашому тілу та мозку, стане жирна риба. Дієтолог говорить про переваги цього джерела білка, зазначаючи, що риба, багата на омега-3, є живильним середовищем для мозку.

"Жирна риба, така як лосось, скумбрія і сардини, є чудовим джерелом жирних кислот омега-3", — каже вона. "Омега-3 необхідні для здоров'я мозку і відіграють життєво важливу роль у підтримці когнітивних функцій і регуляції настрою. Ці корисні жири допомагають зменшити запалення в мозку, поліпшити кровообіг і підтримати ріст і розвиток клітин мозку".

Звичайно ж, додавання кількох продуктів у ваш раціон не створять дива, але підтримання здорових звичок, серед яких важливим є харчування , ви зможете підтримувати ваш мозок у найкращій формі.

Нагадаємо, названо продукти, які збережуть пам'ять і когнітивні функції.

Раніше Фокус писав про те, що мед запобігає порушенням, пов'язаним з когнітивним навчанням і пам'яттю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.