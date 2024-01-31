Стрижка каре — тренд 2024 року: п'ять варіантів наймоднішої зачіски

Стрижка каре є однією з найпопулярніших трендів у світі зачісок. Каре вважається універсальною стрижкою, яку спокійно можна робити на різні типи волосся. Також вона вдало підходить під різні форми обличчя. Стрижка каре може бути виконана в різних варіаціях: коротке каре, довге каре, каре з чубчиком і т.д.

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У 2024 році очікується, що стрижка каре знову буде однією з найпопулярніших. Які варіанти цієї зачіски будуть в тренді розповіла виданню Who What Wear стилістка Афродіта Куцукі.

Боб-каре

Боб-каре — це один із варіантів стрибки волосся. Цей варіант пропонує зрізане коротко волосся на потилиці і бічних частинах голови, а передня частина залишається довгою і надає об'єму. Цей вид зачіски можна застосовувати як для чоловіків. Вона створює елегантний і стильний образ, підходить для будь-якого типу обличчя.

Асиметричне каре

Асиметричне каре

Асиметричне каре (або асиметрична стрижка волосся) — це варіант каре, у якому волосся з одного боку коротше, а з іншого довше. Варіанти асиметричного каре можуть бути різними, включаючи складні комбінації довжин волосся, шаруватий ефект та нерівність бічних проборів. Ця зачіска часто використовується для створення сучасного і індивідуальності образу.

Вологе каре

Вологе каре

Вологе каре — це варіант зачіски, при якій волосся залишається вологим і не піддається термічному впливу — сушінні феном або іншими засобами для волосся.

Це стильна і зручна зачіска, яка дуже популярна. Щоб створити вологе каре, спочатку помийте волосся шампунем і кондиціонером для зволоження. Потім нанесіть гель або мус на вологе волосся та розчешіть його зубчастим гребінцем. Після цього волосся можна зафіксувати лаком для волосся, якщо потрібно. Цей варіант зачіски виглядає стильно та звабливо, підходить для будь-якого випадку — від повсякденних до особливих подій.

Текстурне каре

Текстурне каре

Текстурне каре — це один з найпопулярніших варіацій каре. Цей варіант стрижки надає волоссю текстурності і об'єму. Щоб створити текстурне каре, перукар часто використовує техніку шарування волосся, роблячи коротші шари на верху голови і довші — на нижній частині. Це допомагає зробити волосся більш обʼємним.

Каре з чубчиком

Каре з чубчиком

Каре з чубчиком — це варіант зачіски, у якій волосся скорочене до однієї довжини нижче вух, а на спереду залишається довший чубчик. Це популярна зачіска, яка надає обличчю кадрування і може мати різні варіації залежно від побажань жінки. Ця зачіска має свою фешн-нотку та додає розкішності зовнішньому вигляду.

Звісно трендові зачіски не завжди ідеально підходять всім типам людей, тому завжди слід

Проконсультуватися зі своїм перукарем, який зможе порадити вам, що буде підходити саме вам.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі дні для стрижки та фарбування в лютому 2024 року. Також Фокус розповідав про 5 міфів про волосся, в які ви досі вірите