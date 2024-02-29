Їй було всього 31 рік: померла відома співачка Кет Дженіс

У співачки залишився 7-річний син, якому вона залишила у спадок свої пісні. Коли відбудеться прощання поки не відомо.

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Відома американська співачка Кетрін Дженіс Іпсан, яка майже два роки боролася з раком, померла. Подія трапилася сьогодні, 29 лютого, це на сторінці співачки в інстаграм повідомили рідні.

"Цього ранку, з дому свого дитинства та в оточенні люблячої родини, Кетрін мирно увійшла до світла та любові свого небесного Творця", — написав брат Кот.

Відомо, що останні дні свого життя Кейт провела в Аннандейлі. Він також подякував усім шанувальникам, які підтримали співачку у її творчості.

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Відзначимо, що у березні 2022 року у співачки виявили новоутворення в області шиї. Лікарі діагностували Кейт рідкісну хворобу — саркому. Після діагнозу співачка перенесла операцію та пройшла курс хіміотерапії. Вже влітку їй стало краще і вона була в ремісії. Однак через рік, у червні 2023 року, хвороба повернулася, однак цього разу рак вразив її легені. Вже на початку 2024 року стало відомо, що лікарі діагностували, що Кейт залишилося жити кілька місяців.

Після того, як співачка дізналася про свій діагноз вона ще встигла записати новий альбом Modern Medicine. Зокрема, вона створила трек під назвою Dance You Outta My Head. Ця пісня набрала шаленої популярності, оскільки шанувальники таким чином вирішили продемонструвати співачці підтримку у її боротьбі. Ще за життя співачка заповіла цю пісню своєму 7-річному сину Лорену.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Юрій Ворожко, за благодійною діяльністю якого слідкувала мільйонна аудиторія помер під час тренування в басейні. Як згодом зʼясувала експертиза, смерть настала у результаті механічної асфіксії (захлинувся водою). У результаті поліція відкрила кримінальну справу та розпочала слідство.