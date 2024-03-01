Статуї та басейн: у соцмережах показали, який вигляд має яхта за 60 мільйонів доларів

Яхта, побудована на турецькій верфі, може похвалитися неймовірно розкішним декором. Але хто її власник — поки що невідомо.

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У соцмережах показали розкішну яхту Leona, побудовану на турецькій верфі Bilgin. Вартість яхти — близько 60 мільйонів доларів, замовнику її доставили 2022 року. На верфі повідомили, що замовив її якийсь мільярдер. Але ім'я його не назвали. Утім, яхта Джеффа Безоса поки що залишається найдорожчою — її вартість 550 мільйонів доларів. І вона настільки велика, що її швартують у порту поруч із вантажними суднами. Про це пише Daily Mail.

Пости в соцмережах дають глядачам можливість зазирнути за лаштунки розкішної яхти: на борту є басейн, оздоблений статуями та елементами в грецькому стилі. Інші розкішні зручності включають кальянну, піано-бар і розкішний кінозал, оббитий червоним оксамитом.

Інтер'єри яхти "Леона"

Для багатих моряків, яких не влаштовує плавання тільки в океані, одна суперяхта вартістю 60 мільйонів доларів оснащена власним критим басейном із грецькими статуями.

"Леона", побудована турецькою компанією з виробництва розкішних яхт Bilgin, може похвалитися мармуровою плитковою підлогою, а стіни прикрашені мармуровими різьбленими панелями.

Інтер'єри яхти "Леона" Фото: Bilgin Yachts

Що стосується інтер'єрів, то вони прикрашені золотом і мармуром. На борту навіть є костровище, акваріум, а в люксі власника є кругла ванна і тераса зі спа-басейном.

Boat International повідомляє, що представник власника звернувся в лондонську компанію H2 Yacht Design, щоб створити "грайливо багатий і багатошаровий інтер'єр".

Директор з дизайну компанії Джеймс Бермудес пояснив: "В інтер'єрі Leona використано сміливу, розкішну палітру, що включає високий рівень складної деталізації. Ми швидко зрозуміли, що клієнт не відреагував позитивно на стриманий дизайн. Він зажадав, щоб ми проявили сміливість".

Фото: Bilgin Yachts

Інтер'єри яхти "Леона" Фото: Bilgin Yachts

Дизайнери додали в інтер'єр низку предметів від модельєра Роберто Каваллі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США платять 600 тисяч доларів на місяць за утримання яхти російського олігарха Сулеймана Керімова. Уряд хоче продати судно вартістю 325 мільйонів доларів, щоб покласти край цим витратам. Яхта "Амадея" була конфіскована два роки тому на Фіджі.

Раніше Кабінет Міністрів України дав дозвіл на продаж заарештованої 92-метрової яхти обвинуваченого в державній зраді екс-нардепа і кума президента Росії Віктора Медведчука. Формально яхтою Royal Romance розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА), яке запропонувало уряду продати судно.