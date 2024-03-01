Ідеальна альтернатива: 5 напоїв без кофеїну, які замінять каву

Якщо ви хочете зменшити кількість кави у своєму раціоні, скористайтеся альтернативами, які допоможуть вам м'яко відмовитися від кофеїну. Ці напої також дадуть вам заряд енергії, не піддаючи ризику здоров'я.

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Багато людей буквально літрами поглинають каву, щоб підтримувати рівень енергії та працездатність. Але з часом це може позначитися на здоров'ї, тому краще вибирати напої з меншою кількістю кофеїну або й зовсім без нього. Вони є чудовою альтернативою традиційним напоям із кофеїном, таким як кава, чай та енергетичні напої. Про це пише Health Shots

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За даними Національного центру додаткового та інтегративного здоров'я велика кількість кофеїну може спричинити серйозні захворювання, такі як порушення серцевого ритму, збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Високий рівень кофеїну також пов'язаний із порушеннями сну, проблемами травлення, занепокоєнням та зневодненням.

Кофеїн корисний тільки в межах 400 міліграмів на день на людину, каже дієтологиня Пріянка Рохтагі . Якщо всі ці аргументи виявилися для вас переконливими, перейдіть на більш здорові напої з низьким вмістом кофеїну.

Трав'яний чай

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Трав'яні чаї, наприклад, ромашковий, м'ятний і ройбуш, — це напої з низьким вмістом кофеїну, проте дуже смачні та корисні. Кожен трав'яний чай має свій унікальний смак і потенційну користь для здоров'я. Крім того, ці трав'яні настої чинять заспокійливу дію, що робить їх чудовим інструментом для релаксації і прекрасним вибором перед сном.

Напої без кофеїну

Кава і чай без кофеїну — чудові альтернативи класичній каві. Ці напої піддаються екстракції за допомогою різних процесів видалення кофеїну, таких як методи на основі розчинників, води або вуглекислого газу, щоб видалити більшу частину кофеїну, зберігаючи водночас сутність і смак вихідних зерен або листя. Кава без кофеїну зберігає свій багатий аромат і смак, пропонуючи приємну альтернативу для тих, хто любить ритуал споживання кави без супутнього стимулюючого ефекту.

Чайний гриб

Чайний гриб — це ігристий ферментований чай, який з'явився в Китаї понад 2000 років тому, але лише нещодавно завоював популярність в інших країнах. Це чудовий варіант для людей, які хочуть додати до свого раціону напій із низьким вмістом кофеїну. Вважається, що одна чашка чайного гриба містить всього 15 міліграмів кофеїну, що набагато менше, ніж у чаї та каві. Він також містить пробіотичні бактерії, що робить його корисним напоєм для вашого здоров'я.

Зелений чай

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Якщо ви хочете перейти на напій, який корисний не тільки для здоров'я, а й для фігури, спробуйте зелений чай. Вважається, що в ньому набагато менше кофеїну, ніж у каві. За даними Управління з контролю за продуктами і ліками США одна чашка зеленого чаю містить близько 30-50 міліграмів кофеїну порівняно з кавою, в якій близько 80-100 міліграмів.

Цикорій

Цикорій — ще одна чудова альтернатива з низьким вмістом кофеїну, яка пропонує насичений смак без збудження нервової системи. Цей напій готують із рослини з родини кульбаб, — пояснює дієтолог. Це смачний напій, що за смаком віддалено нагадує каву.

Тепер ви знаєте про напої з низьким вмістом кофеїну, які дадуть вам заряд енергії, не спричиняючи проблем зі здоров'ям. Однак обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і пийте помірно, незалежно від того, що ви оберете.

Нагадаємо, 5 причин відмовитися від кофеїну, щоб поліпшити здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що кава стимулює вироблення шлункової кислоти, і її вживання натщесерце може призвести до збільшення її секреції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.