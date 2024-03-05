Поліпшити обмін речовин і схуднути: 7 причин пити теплу воду вранці

Правильний початок для — запорука успіху та гарного самопочуття. Саме тому насамперед після пробудження потрібно пити не каву, а теплу воду.

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У перші 10 хвилин після пробудження важливо випити склянку води, навіть до того, як ви підете чистити зуби. Тому саме час виробити звичку пити теплу воду вранці. Ця проста звичка допоможе поліпшити здоров'я, нормалізувати вагу і зробити вас привабливішими для оточуючих людей. Про всі переваги теплої води пише Fit For Fun.

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Ідеальний спосіб детоксикації

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Послідовники традиційної китайської медицини завжди використовували теплу воду для детоксикації. Підвищена температура напою означає, що шкідливі речовини в організмі розчиняються і легше виводяться. Саме тому така проста звичка допоможе вам вирішити проблему з ранковим туалетом.

Стимуляція обміну речовин

Тепла вода стимулює обмін речовин а, отже, травлення. Після теплого пиття кровоносні судини в організмі розширюються, тому вода швидше досягає шлунка, допомагаючи розщеплювати їжу на окремі частини. Якщо пити холодну вожу, організму спочатку потрібно буде довести її до температури шлунка, що витрачає енергію.

Спалювання калорій

Тепла вода під час їжі має дві переваги: з одного боку, це допомагає кращому розчиненню та перетравленню жирів, а з іншого боку, після пиття температура тіла дещо підвищується, артерії та вени розширюються, що, своєю чергою, покращує кровообіг. Це означає, що м'язи і тканини краще забезпечуються кров'ю, а жирові відкладення легше розчиняються.

Стимуляція кровообігу

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Якщо ви вип'єте теплу воду відразу після пробудження, то зможете розраховувати на приплив енергії. Невелике підвищення температури тіла стимулює кровообіг і швидше пробуджує вас.

Поліпшення імунітету

Тепла вода зменшує накопичення слизу в носі, горлі та шлунково-кишковому тракті, а також ріст вірусів та бактерій у цих областях. Ці дві переваги особливо актуальні в міжсезоння. Крім того, рідина чинить відхаркувальну дію, тому за застуди також слід багато пити.

Полегшення болю

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Згадайте, як виручає грілка при спазмах у животі. Розслаблювальний і спазмолітичний ефект тепла діє й зсередини. Фахівці також підтверджують, що тепла вода допомагає полегшити головний біль. Не варто замінювати нею призначені лікарем препарати, але жодної шкоди, крім лікування, вона точно не принесе.

Привабливість

Випивши чашку теплої води, ми одразу ж знаходимо людину, з якою розмовляємо, більш симпатичною. Чому? Дослідження показали, що тепла вода стимулює певні рецептори в роті, які ведуть безпосередньо до центру задоволення мозку — саме того місця, де ми відчуваємо симпатію до інших.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.