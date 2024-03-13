Жінка з найбільшими вилицями у світі показала себе без макіяжу (фото)

Українка Анастасія Покрищук спочатку показала своє обличчя без мейку. А після опублікувала коротке відео, на якому вона позує вже після макіяжу, зробленого візажистом Єгором Андрюшиним.

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Анастасія Покрищук, яка є володаркою найбільших вилиць у світі, показала, який вигляд має без макіяжу і після того, як над її обличчям попрацював візажист. Відповідне відео блогерка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На знімку, який блогерка опублікувала до того, як з нею почав працювати візажист, одразу впадають у вічі виразні вилиці та пухкі губи Анастасії. Модель не посоромилася показати підписникам і умовні недоліки образу без макіяжу: так, на фото видно навіть жирний блиск на обличчі жінки.

Макіяж українці робив візажист Єгор Андрюшин. Для Анастасії він вибрав глітерні тіні яскравого малинового кольору і підкреслив вилиці своєї моделі великою кількістю хайлайтера. Брови візажист вирішив зробити природними та зробив їх лише трохи більш виразними за рахунок тіней для брів. А пухкі губи блогерки Андрюшин підкреслив помадою в нюдовому відтінку.

Анастасія Покрищук до і після перевтілення за допомогою макіяжу Фото: Скриншот Анастасія Покрищук до і після перевтілення за допомогою макіяжу Фото: Скриншот

У коментарях до короткого відеоролика, в якому Анастасія показала своє перевтілення підписники здебільшого робили моделі компліменти. Однак були й ті, кого збентежив образ жінки:

Як можна бути такою офігітельною?

Крута.

Дуже красиво.

Дуже гарний макіяж.

Це що за потворність? Просто сором якийсь.

Найшикарніший макіяж, який у тебе коли-небудь був.

Ех, ще прибрати б ці нарости (вилиці, — ред.) з обличчя...

Зазначимо, що Анастасії Покрищук 36 років. Жінка живе в Києві. У соціальних мережах стала популярною завдяки косметичним операціям, які трансформували її зовнішність. Анастасія в розмові з журналістами Daily Mail стверджує, що під ніж пластичного хірурга вона лягла за власним бажанням, а не для когось іншого.

"Я хочу подивитися в дзеркало і подумати: вау, я така красива. Мої груди завдяки природі були як хлоп'ячі, але тепер у мене всередині імплантати об'ємом 1050 куб.см; вони ідеальні", — розповіла українка.

Крім того, Анастасія зважилася на підтяжку сідниць, хоча ця процедура і вважається однією з найнебезпечніших.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року стало відомо, що українка з "найбільшими у світі щоками" зважилася на нову незвичайну процедуру. Анастасія Покрищук славиться своєю любов'ю до б'юті-процедур. У соціальних мережах шанувальники найчастіше ставили запитання, скільки часу знадобилося, щоб реалізувати нове захоплення дівчини.

А наприкінці лютого 2023 року ми писали, що жінка з найбільшими губами у світі замахнулася на новий б'юті-рекорд. Андреа Іванова називає себе "балканською Барбі" і не має наміру зупинятися на вдосконаленні себе, попри попередження лікарів.