Ховалася від камер: Каньє Вест і Б'янка Цензорі вирушили пізно ввечері за фастфудом

Дружина репера, відома своїми скандальними ансамблями, ховала обличчя і не хотіла, щоб її знімали.

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29-річна Б'янка Цензорі, дружина репера Каньє Веста, чимало здивувала очевидців, які помітили її разом із чоловіком пізно ввечері біля ресторану швидкого харчування Raising Cane's Chicken Fingers у Бербанку. Зазвичай розкута і вибирає сміливі вбрання, цього разу вона приховувала обличчя від камер, сидячи в хутряній шапці на пасажирському сидінні авто, яке вів музикант, пише Daily Mail.

Зі свого боку Вест традиційно одягнув чорний одяг і сонцезахисні окуляри, незважаючи на те, що надворі й так було темно.

Б'янка останнім часом одягається настільки відверто, що з Австралії навіть прилетіла її мати Олександра, яка вирішила, що доньці потрібна допомога. Якщо під час її приїзду дівчина одягалася більш-менш скромно, то одразу після того, як місіс Цезорі повернулася в Мельбурн, її донька почала одягатися ще більш відверто. Вона з'являлася на публіці в повністю прозорих речах без білизни. Остання, до речі, і зовсім практично зникла з її гардероба.

Тепер уже батько Б'янки вимагає від Каньє, щоб той прилетів до нього в Австралію на серйозну розмову. Лео Цензорі незадоволений результатами поїздки своєї дружини і хоче особисто поговорити із зятем.

Знаючи гарячу вдачу свого батька, його дочка намагається не допустити того, щоб чоловік вирушив на цю зустріч.

За словами друзів, Каньє спеціально так одягає свою дружину, щоб просувати власний бренд одягу, який має скласти конкуренцію дуже успішному бізнесу його колишньої дружини Кім Кардаш'ян. Б'янка абсолютно не проти цього і навіть отримує задоволення від подібного перфомансу, стверджують джерела з оточення пари.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі запевнила рідних і друзів у тому, що вона знає, що робить, і контролює ситуацію.