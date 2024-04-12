Дівчину Бреда Пітта помітили за шкідливою звичкою (фото)

Про стосунки Інес де Рамон та колишнього чоловіка Анджеліни Джолі відомо з 2022 року. Повідомлялося, що пара навіть уже живе разом.

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Дівчину голлівудського актора Бреда Пітта напередодні помітили за шкідливою звичкою. Про це пише Daily Mail.

Дизайнерка прикрас Інес де Рамон закурила сигарету, одночасно розмовляючи по телефону та вигулюючи свого пса Грегорі, відомого як Греггі, біля пірсу Санта-Моніки.

Кохана Пітта була одягнена в картатий піджак поверх білого топа з довгими рукавами, чорні джинси та коричневі чоботи на високих підборах, коли вона зустрілася з трьома членами своєї родини, які приїхали з Мадрида.

Інес де Рамон

Греггі — спільний домашній улюбленець дизайнерки та її колишнього чоловіка, актора Пола Веслі, відомого за серіалом "Щоденники вампіра". Пара розлучилася у 2022 році, коли й стало відомо про роман Інес та Бреда Пітта.

Інес де Рамон та Пол Веслі Фото: Getty

Як відомо, жінка вже переїхала до голлівудського актора, який володіє будинком із трьома спальнями в Лос-Фелізі вартістю 5,5 млн доларів, будинком на березі океану, а також трьома студіями в районі Фрогтаун у Лос-Анджелесі.

Інсайдери розповідали, що Пітт неймовірно щасливий з новою обраницею та дуже її кохає після скандального розлучення з Анджеліною Джолі. Вони досі сперечаються щодо опіки над дітьми та бізнесу у Франції, де в експари є виноробня.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

"Пітт нарешті знову відчуває себе щасливим, коли вона поруч", — поділилося джерело.

Про нові стосунки актора стало відомо ще наприкінці 2022 року. Вони офіційно не виходили разом у світ, хоча відвідували вечірки друзів та святкували разом дні народження.

Нагадаємо, ким хоче працювати старша біологічна донька Бреда Пітта.

Також Фокус писав про появу Анджеліни Джолі з донькою від Бреда Пітта на червоній доріжці.