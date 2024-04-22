Управління гнівом: 5 вправ, які допоможуть завжди зберігати спокій

Коли хвиля гніву і ненависті буквально намагається накрити вас із головою, скористайтеся деякими з цих вправ з управління гнівом, щоб не втратити контроль і тримати під контролем своє психічне здоров'я.

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Гнів — це емоційний стан, який може спричинити потрясіння у вашому розумі й тілі. Він може підвищити не тільки ваш пульс і кров'яний тиск, а навіть рівень енергії та адреналіну. Це може бути спричинено чимось незначним, наприклад, корком, сваркою з близькими, проблемами на роботі або багатьма іншими причинами. Гнів також може бути способом висловити інші почуття, як-от страх, провина або печаль. Стресові ситуації можуть змусити нас злитися частіше, ніж зазвичай. Гнів — це здорова емоція, але тільки доти, доки вона не є руйнівною для вашого психічного здоров'я і людей, які вас оточують. Якщо ви часто злитеся, можливо, варто дізнатися, як навчитися себе контролювати і керувати гнівом. Про це пише Health Shots.

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Гнів — це природна і здорова реакція на важкі умови, проте гнів значно підвищує рівень стресу, тому не слід дозволяти йому взяти над собою контроль. Спалахи гніву можуть призвести до різних проблем зі здоров'ям, включно з ослабленням імунної системи, головним болем, мігренню та підвищеним ризиком серцевих нападів.

Дослідження, опубліковане в журналі "Медицина і життя", підтвердило припущення про те, що вправи допомагають зменшити гнів і стрес, знизити кров'яний тиск та посилити почуття задоволення, виділяючи в кров ендорфіни. Фітнес-експерт Міккі Мехта розповів про вправи з управління гнівом, які можна додати до свого розпорядку дня.

Глибоке дихання

Фото: Freepik

Вправи з глибокого дихання можуть допомогти вашому тілу розслабитися. Глибоке дихання — це корисна техніка, яка допоможе вам розслабитися, особливо коли ви відчуваєте, що ваш гнів наростає. Найкраще, що можна зробити, — це вийти з цього сценарію і піти в тихе місце, де ви зможете зібратися з думками і перегрупуватися. Заплющте очі, сядьте зручно, покладіть одну долоню на живіт і зробіть глибокий вдих, концентруючись на повітрі, яке надходить у легені. Повільно видихніть після невеликої паузи.

Бокс

Одягніть боксерські рукавички і випустіть свій гнів на боксерській груші. Запишіться на заняття боксом або кікбоксингом, щоб позбутися гніву та стресу. Фізичні вправи — це не лише чудовий спосіб зменшити стрес, а й чудовий спосіб підтримувати форму.

Швидка ходьба

Фото: Freepik

Якщо ви не можете бігати підтюпцем, зробіть 20-хвилинну швидку прогулянку, щоб розслабити свій розум. Ходьба — приголомшливий спосіб підтримувати форму, а також чудовий спосіб підвищити спритність, знизити рівень гормонів стресу і допомогти охолодити гнів. Це також дає можливість відновити зв'язок із самим собою.

Стрибки на скакалці

Стрибки на скакалці — ще одна високоінтенсивна вправа, що вимагає зосередженості та концентрації. Найкраще в цьому тренуванні те, що воно підвищує частоту серцевих скорочень і швидко спалює калорії. Крім того, стрибки на скакалці допомагають відволіктися від гніву і координувати рухи ніг.

Прогресивна релаксація

Фото: Freepik

Ляжте на землю або на килимок, свідомо напружуючи і розслабляючи по черзі одну основну групу м'язів. Заплющте очі й напружте пальці ніг на кілька секунд, перш ніж розслабити м'язи. Ця розслабляюча практика зменшує стрес, гнів і напруження. Не забувайте дихати та звертати увагу на своє тіло.

Зверніться по допомогу

Якщо ви зрозумієте, що рівень вашого гніву надто часто виходить з-під контролю, сприймайте це як сигнал тривоги і зверніться по допомогу до фахівця. Ви можете звернутися до психолога, щоб відчути себе спокійніше й отримати рекомендації з управління гнівом.

Фахівець зможе підібрати правильне лікування гніву, включно з методом розмовної терапії, що називається когнітивно-поведінковою терапією. Це допоможе вам визначити причини гніву і дізнатися, як найкраще з ними боротися.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.