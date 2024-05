Прокляття Брітні: повернення Джастіна Тімберлейка в музику обернулося грандіозним провалом

Артист змушений був скасувати концерт у межах світового турне, і це може бути не останнє скасування.

43-річний американський співак, який нині перебуває у своєму світовому турне Forget Tomorrow, не може похвалитися касовими зборами. Не зустрів особливого схвалення і його перший за останні шість років альбом "Everything I Thought It Was", пише Mail.Online.

Не останню роль у цьому зіграв скандал, який розгорівся після виходу мемуарів Брітні Спірс, де вона розповіла, що зробила аборт від співака через його наполяганням на початку 2000-х.

Друга причина, на думку музичного оглядача Туре з TheGrio, — занадто велика пауза у творчості.

"Шестирічна перерва із середини тридцяти до сорока років — це справді довгий термін для артиста. Більшість шанувальників Тімберлейка постаріли. Це як у старій приказці: "Не ти йдеш на пенсію — публіка звільняє тебе"", — сказав він.

У книжці "Жінка в мені" Брітні, яка на піку популярності кілька років зустрічалася з Джастіном, поділилася одкровеннями не лише про аборт, а й про зради Тімберлейка. До того ж вона заявила, що він використав їхній розрив для початку своєї сольної кар'єри.

Фанати артистки захейтили виконавця, а його шлюб ледь не розпався. Після того, як співак опинився в центрі онлайн-бурі, Брітні простягнула йому оливкову гілку, вибачившись за "деякі речі", які вона сказала в книзі, а також похваливши нову музику Джастіна.

Зі свого боку Джастін не став наслідувати її приклад. Під час виступу в Нью-Йорку він сказав:

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб вибачитися ні перед ким".

Після цього Спірс видалила свій пост із вибаченнями.

"Хтось сказав мені, що хтось говорить про мене г***но на вулицях!!! Хочеш подати до суду чи підеш додому в сльозах до мами, як минулого разу???? Мені не шкода! — написала вона.

Джастін випустив свій альбом у березні. Незважаючи на неоднозначні відгуки, він не мав приголомшливого успіху, оскільки дебютував під четвертим номером у Billboard 200 США, заробивши всього 67 тисяч одиниць, еквівалентних альбому, розрахованих на 31,13 мільйона прослуховувань за запитом і 41 000 чистих копій альбому.

Його попередні чотири сольні студійні альбоми очолили чарти, а його дебютний альбом Justified досяг другого місця.

Два тижні тому він розпочав свій світовий тур The Forget Tomorrow у Ванкувері (Канада).

Перший концерт у рамках свого туру Тімберлейк дав у Ванкувері

Продажі квитків були далеко не разючими. Артистові довелося без пояснення причин скасувати свій концерт 8 червня в Колумбії, Південна Кароліна, оскільки квитки продавалися дуже погано.

