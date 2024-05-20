У мережу витекли перші фото Ліама Гемсворта в образі Відьмака (фото)

Творці серіалу придумали, як зробити перехід від одного актора до іншого у "Відьмаку" менш помітним, використавши перевірений прийом.

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Зйомки четвертого сезону "Відьмака" в самому розпалі. Він цікавий тим, що британця Генрі Кавілла в головній ролі замінив американський актор Ліам Гемсворт, і в мережі з'явилися перші кадри нового Геральта з Рівії. MyTimeToShineHello, відомий блогер, який зазвичай ділиться інформацією і чутками про фільми Marvel, розмістив у своєму акаунті в Х два зображення, на яких Гемсворт зображений в образі Геральта на пляжі. Це не офіційні знімки, які зазвичай публікує Netflix, а кадри, зроблені очевидцями.

Генрі Кавілл покинув шоу наприкінці третього сезону. Офіційну причину відходу актора так і не назвали, але повідомлялося, що він кілька разів конфліктував із творцями серіалу після того, як щосили намагався "балансувати між баченням шоураннерів і своєю любов'ю до книг". Креативники Netflix, схоже, не поділяли повагу Генрі до першоджерела.

Після нього на цю роль і був обраний Ліам Гемсворт, який зростом і статурою дуже схожий на свого попередника.

Ліам Гемсворт в образі Геральта з Рівії

На злитих у мережу фото Ліам зображений у костюмі Геральта. Гемсворт одягнений у чорний одяг, світлу перуку, медальйон із вовком і срібний меч. Усе це Кавілл носив у вирішальній дуелі шостої серії третього сезону "Відьмака" з Вільгефорцем. У поєднанні з місцем зйомок на пляжі стає зрозуміло, що четвертий сезон "Відьмака" відтворює цю битву, про що ще свідчить присутність на знімальному майданчику Махеша Джуду — актора, який грає Вільгефорца.

У фіналі першої частини третього сезону "Відьмака" Геральт і Єнніфер виявляють, що Вільгефорц стоїть за неодноразовими спробами викрадення Цирі через союз мага з імператором Емгіром. Наприкінці шостої серії третього сезону "Відьмака" Вільгефорц заганяє в кут Геральта і Цирі, коли вони тікають з Аретузи. Геральт закликає Цирі бігти, перш ніж зустрітися з Вільгефорцем наодинці. Дуель вирує в печері на пляжі і виходить на берег, де Геральта повільно стомлює чудова майстерність Вільгефорца в бою і магії.

Ліам Гемсворт

Зрештою Геральт більше не може зупинити перевагу Вільгефорца. Вільгефорц неодноразово відштовхує Геральта, поранивши його в кількох місцях своїм магічним посохом. Наприкінці бою Вільгефорц знищує меч Геральта і залишає відьмака на волосок від життя. Зрештою Геральта знаходить Трісс Мерігольд і відправляє до притулку в лісі Брокілон для зцілення. Цей бій відсунув Геральта на другий план протягом більшої частини останніх двох епізодів третього сезону "Відьмака", оскільки мисливцеві на монстрів потрібно було оговтатися від жорстокого побиття, з яким він зіткнувся від рук Вільгефорца.

З огляду на контекст битви в історії Відьмака, виникає питання, чому Гемсворт відтворює деякі сцени Кавілла. Можливо, найпереконливіше пояснення того, чому це так, полягає в тому, щоб зробити перемикання між Кавіллом і Гемсвортом менш різким. Якщо четвертий сезон "Відьмака" відтворює найбільш кульмінаційні сцени історії Геральта з третього сезону "Відьмака" з Гемсвортом, то сцени, що повторюються з мисливцем на монстрів у сьогоденні, зроблять цей перехід менш помітним, припускає ресурс Screen Rant.

Раніше Фокус писав, який сезон "Відьмака" стане останнім.