Батько Анджеліни Джолі вперше за багато років похвалив свою доньку

Між Джоном і Анджеліною завжди були напружені стосунки. Минулого року Войт публічно розкритикував Джолі.

85-річний американський актор, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA Джон Войт, який є батьком голлівудської суперзірки Анджеліни Джолі, заявив, що пишається своєю донькою та онукою Вів'єн. Це сталося після того, як мюзикл "Аутсайдер", який продюсувала акторка, здобув чотири нагороди, зокрема вищу нагороду в номінації "Найкращий мюзикл" на церемонії "Тоні". Про це він сказав у коментарі TMZ.

"Я дуже пишаюся Енджі, тому що вона дійсно намагається надихнути кожну дитину стати тим, ким вона хоче. Я впевнений, що Енджі зробила свій внесок у роботу акторів, а вона — чудовий режисер", — зазначив Войт.

Він розповів, як Вів'єн залучила свою матір до виробництва.

"Вів'єн прочитала книжку, а потім пішла подивитися передбродвейську версію вистави неподалік від Сан-Дієго. Вона сходила туди чотири рази і сказала: "Мамо, ти повинна це побачити", — пояснив він виданню.

Джон Войт із сином Джеймсом Гейвеном Фото: Getty Images

Стосунки Анджеліни і Джона протягом багатьох років були дуже непростими. Невірність Войта під час його шлюбу з матір'ю Джолі, Маршелін Бертран, і їхнє подальше розлучення стали ключовими чинниками у відчуженні батька і дочки. Вони ненадовго возз'єдналися під час зйомок фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" у 2001 році, але потім Джолі знову розірвала стосунки з Войтом на початку 2000-х.

Джон Войт із сином та дочкою Фото: Herb Ritts

Згодом вони помирилися, проте нещодавно Войт розкритикував свою доньку за її антиізраїльські пости, назвавши їх "брехнею" і заявивши, що "ізраїльська армія повинна захищати свою землю".

Джолі раніше була спеціальним послом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вона звинуватила Ізраїль у "навмисних бомбардуваннях дітей, жінок, сімей, позбавлених їжі, ліків і гуманітарної допомоги", порушуючи міжнародне право.

У відповідь Войт сказав, що він "розчарований" тим, що його дочка не розуміє, що метою Хамаса було "знищити землю євреїв".

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі використовує своїх дітей для помсти колишньому чоловікові Бреду Пітту.