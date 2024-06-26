Це токсично: 3 найшкідливіші продукти для пам'яті та здоров'я мозку

Коли справа доходить до здоров'я мозку, суттєве значення має харчування. Виключіть із раціону продукти, які погіршують здоров'я мозку та когнітивні функції.

Продукти, які ми їмо, відіграють вирішальну роль у підтримці загального психічного благополуччя, когнітивних функцій і запобіганні нейродегенеративних захворювань. Збалансована дієта, багата на корисні для мозку продукти, як-от фрукти, овочі та цільнозернові продукти, може поліпшити когнітивне здоров'я, а вживання певних шкідливих продуктів може мати протилежний ефект, потенційно прискорюючи зниження когнітивних функцій. Нейробіолог Роберт Лав і доктор Джош Хелман, розповіли про найпоширеніші продукти, які можуть серйозно вплинути на вашу пам'ять і когнітивне здоров'я. Про це пише She Finds.

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Експерти наголошують на важливості усвідомлення того, що ми споживаємо і як це впливає на наш мозок. Завдяки своєму досвіду вони виокремлюють три продукти, яких слід уникати, щоб захистити пам'ять і поліпшити роботу мозку.

Алкоголь

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Є багато причин уникати вживання алкоголю, включно з його впливом на мозок. "Алкоголь нейротоксичний і погіршує сон", — заявляє доктор Хелман. Хоча періодичне вживання може здатися нешкідливим, регулярне і надмірне вживання може призвести до довгострокового пошкодження клітин мозку. Нейротоксичний вплив алкоголю може порушити комунікаційні шляхи в мозку, погіршивши когнітивні функції та пам'ять.

Ба більше, алкоголь серйозно впливає на якість сну, що має вирішальне значення для пам'яті та здоров'я мозку. Поганий сон може призвести до низки когнітивних проблем, включно з труднощами з концентрацією уваги, забудькуватістю та вищим ризиком нейродегенеративних захворювань.

Глютен

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Виявляється, причин обмежити вживання глютену може бути більше, ніж просто алергія. "Вам слід уникати глютену, який міститься в хлібі, інших зернових та оброблених харчових продуктах, оскільки глютен сприяє запаленню", — радить доктор Хелман. Запалення є важливим фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Глютен — білок, що міститься в пшениці, ячмені та житі, може спричиняти запальні реакції в деяких людей, особливо в людей із чутливістю до глютену або целіакією. Хронічне запалення може з часом пошкодити клітини мозку і погіршити когнітивні функції. Обмеживши або виключивши глютен зі свого раціону, ви можете зменшити запалення і потенційно знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших когнітивних порушень.

MSG (глутамат натрію)

Фото: Freepik

"MSG — це нейрозбуджувальний токсин", — попереджає доктор Хелман. Глутамат натрію, який зазвичай використовують як підсилювач смаку в багатьох оброблених продуктах, може надмірно стимулювати нейрони до такої міри, що вони пошкоджуються або гинуть — цей стан відомий як ексайтотоксичність. Ця надмірна стимуляція може призвести до пошкодження клітин головного мозку і пов'язана з різними неврологічними станами, включно з мігренню, судомами і навіть хворобою Альцгеймера. Відмова від продуктів із високим вмістом глутамату натрію, таких як оброблені закуски, локшина швидкого приготування, може допомогти захистити здоров'я вашого мозку.

Експерти наголошують на важливості вибору правильних продуктів харчування для підтримання здоров'я мозку і запобігання зниженню когнітивних функцій. Пам'ятаючи про дію алкоголю, глютену і глутамату натрію, ви можете вжити активних заходів для збереження своєї пам'яті та загальних когнітивних функцій. Дотримуючись здорової дієти для мозку, багатої на фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти, і звівши до мінімуму нейротоксичні та запальні продукти, ви можете істотно вплинути на здоров'я вашого мозку в довгостроковій перспективі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.