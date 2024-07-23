Раян Рейнольдс розкрив ім'я четвертої дитини через 16 місяців після її народження (відео)
Назвавши ім'я своєї дитини, Раян Рейнольд промовчав про її стать. Старша дочка пари носить чоловіче ім'я, тому шанувальникам залишається тільки міркувати, хто четвертий малюк у пари — хлопчик чи дівчинка.
Раян Рейнольдс нарешті розкрив ім'я своєї четвертої дитини від дружини Блейк Лайвлі. Це сталося через 16 місяців після появи малюка на світ, повідомляє Variety.
47-річна кінозірка був на сцені під час прем'єри фільму "Дедпул і Росомаха" в Нью-Йорку й особливо подякував 36-річній дружині Блейк та їхнім чотирьом дітям, назвавши їх усіх.
"Я хочу почати зі слів подяки моїй дружині Блейк, яка тут. Я хочу подякувати своїм дітям — Джеймс, Інес, Бетті та Олін, які теж тут. Я сподіваюся, що, якщо мені пощастить, цей момент стане найтравматичнішою подією (тобто змістом цього фільму) з усіх, що трапляються у ваших чудових життях", — промовив актор.
Ім'я четвертої дитини тримали в секреті відтоді, як вона народилася в лютому 2023 року. Раян сказав, що наймолодшого члена їхньої сім'ї звуть Олін. Це ім'я має нордичне походження і означає "спадкоємець предка" або "успадковувати". Зазвичай це чоловіче ім'я, проте Блейк і Раян ще не розкрили стать своєї четвертої дитини.
Акторська пара також виховує трьох доньок: дев'ятирічну Джеймс, семирічну Інес і чотирирічну Бетті.
Зірки ніколи офіційно не повідомляли, що Лайвлі народила четверту дитину, а натомість поділилися знімком, на якому вона 12 лютого 2023 року в обтислих джинсах і топі вже без живота.
Блейк також натякнула в підписі, що у неї народилася дитина, написавши: "Puppy Bowl у неділю, 2023 рік. Була зайнята".
Актриса оголосила про свою четверту вагітність на червоній доріжці у вересні 2022 року під час 10-го щорічного жіночого саміту Forbes Power у Нью-Йорку.
Лайвлі і Рейнольдс вперше зустрілися 2010 року на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Уже в жовтні 2011 року вони стали парою.
Закохані одружилися 9 вересня 2012 року в Південній Кароліні, а в грудні 2014 року в них народилася перша донька.
Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі показала романтичний кадр з чоловіком зі зйомок "Дедпул і Росомаха".