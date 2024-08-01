Ексбойфренд Кім Кардаш'ян опинився в рехабі через проблеми з наркотиками

Комік зізнався в одному з інтерв'ю, що більше не вживає кетамін і кокаїн, проте поки що курить марихуану.

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30-річний американський актор, сценарист і комік Піт Девідсон, який свого часу зустрічався з Кім Кардаш'ян, вирушив у комфортабельний реабілітаційний центр, щоб підправити своє психічне здоров'я, пише Daily Mail.

Це сталося після того, як він зізнався в тому, що, кинувши кокаїн і кетамін, все ще продовжує вживати марихуану.

"Я поки що не можу кинути. Це все, що в мене залишилося. Я приймав кокаїн, кетамін і всі ці чортові таблетки і все таке л**но. У мене залишилася тільки травичка, так що все майже скінчено, але я ще трохи потерплю", — заявив актор.

У Каліфорнії є багато так званих "оздоровчих закладів", які вважаються розкішними реабілітаційними центрами. Неясно, в якому з них перебуває чоловік.

"Піт часто лягає в реабілітаційний центр, щоб попрацювати над цими проблемами. Його друзі та сім'я підтримували його в цей час", — розповів один із друзів зірки.

Черговий реабілітаційний період почався після того, як Девідсон завершив понад 200 живих стендап-комедійних шоу по всій країні.

Раніше він проходив реабілітацію в липні 2023 року для лікування, пов'язаного з його діагнозами посттравматичного стресового розладу та межового розладу особистості. Зірка навіть пожартувала про своє "пост-реабілітаційне сяйво" під час комедійного шоу в Атлантик-Сіті.

Минулого року Девідсон і його подруга, актриса Чейз Суї Вондерс, потрапили в аварію. Вони їхали "на великій швидкості" і перестрибнули через бордюр у районі Флетс. Авто зачепило пожежний гідрант і проїхало по галявині перед будинком, перш ніж врізатися в кут будівлі. Обшивка будинку була зламана і продавлена всередину. Пізніше поліція встановила, що за кермом був Піт.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест змусив Піта Девідсона шукати порятунку у психотерапевта.