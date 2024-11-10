Могила миллионеров: почему непотопляемая суперяхта Майка Линча ушла на дно

Лише 16 хвилин знадобилося для того, щоб яхта, яка позиціонується як "непотоплювана", пішла на дно після удару водяного смерчу. Розслідування у справі триває досі, і спливають нові факти про трагедію.

Майже за три місяці після аварії суперяхти Bayesian у бухті біля узбережжя Порітчелло, унаслідок якої загинули семеро людей, включно з британським техномагнатом Майком Лінчем і його 18-річною донькою, озвучено моменти, що передували трагедії, та причини, що призвели до неї. Про це пише Mirror.

Питання, чому яхта вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів, яку її творці називали непотоплюваною, пішла під воду за 16 хвилин, тоді як ще одна вітрильна яхта, що стояла неподалік, залишилася практично неушкодженою, і досі залишається відкритим.

За інформацією видання, о 9 годині вечора 18 серпня яхта кинула якір приблизно за кілометр від берега, а вже опівночі берегова охорона попередила про наближення сильного шторму швидкістю до 74 км/год.

78-річний досвідчений рибалка Маттео Каннія збирався вийти в море, але скасував плани. Він до опівночі просидів на березі моря, оскільки не міг заснути через спеку.

Вогні Bayesian і хмари негоди, що насувається Фото: Yacht Charter Fleet

"Я почув грім і вітер і вирішив піти додому. Коли шторм посилився, усі прокинулися. Вода надходила в будинок мого друга", — згадує він у бесіді з BBC. У цей час Bayesian стояла на якорі.

Коли на судно з усіх боків обрушилися хвилі, молодий матрос Метью Гріффітс о 3 годині ночі розбудив капітана судна. О 3:51 яхта почала дрейфувати на 80 метрів в один бік, потім — в інший, тягнучи якір морським дном. На той момент швидкість вітру сягала майже 113 кілометрів на годину.

56-метрова яхта почала нахилятися на бік, намагаючись утриматися на плаву, а через деякий час на ній згасли всі вогні.

Через 16 хвилин, о 4:06 сигнал GPS судна зник, що свідчило про затоплення яхти.

Останні хвилини яхти Bayesian

На момент катастрофи на борту перебували 22 людини. 15 із них врятували одразу ж, тіло канадського шеф-кухаря Рекальдо Томаса знайшли неподалік від місця аварії, а шестеро людей зникли безвісти, і їхні пошуки тривали кілька діб.

Аварія яхти Bayesian: небезпечні чинники

Тепер розслідування New York Times вивчило небезпечні фактори на яхті, які могли стати причиною трагедії. Головною особливістю Bayesian була 72-метрова алюмінієва 24-тонна щогла і такелаж. Така вага могла поставити під загрозу стійкість судна. Джованні Костантіно, генеральний директор Italian Sea Group, якій належить Perini Navi, компанія, що побудувала Bayesian, заперечує, що це була несправність, і стверджує, що "корабель був непотоплюваним".

Своєю чергою військово-морський архітектор із понад 40-річним досвідом Тед Робертс упевнений, що це не так.

"У цього човна були певні недоліки, які зробили його унікально вразливим до того, що сталося", — вважає він.

Серед деталей, які могли призвести до швидкого затоплення судна, експерти виділяють кілька моментів. Перший із них — скляні двері на борту, які могли швидко впустити воду всередину судна.

Другий момент — вентиляційні отвори, розташовані недалеко від ватерлінії, через що потрапляння води в них могло прискорити затоплення кают.

Розслідувачі не списують з рахунків і погоду. З посиланням на представників цивільної оборони вони кажуть, що судно було вражене торнадо над водою, відомим як водяний смерч.

Раніше італійська сторона заявляла, що затоплення, найімовірніше, було спричинене потужним низхідним потоком вітру, який виникає через грозу і швидко поширюється, досягнувши землі.

Так виглядає водяний смерч

Розслідування у справі про катастрофу яхти проводять італійські прокурори і британське Управління з розслідування морських подій.

Наразі судно перебуває на дні моря, а його підняття обійдеться в суму близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Фокус писав про 51-річного капітана яхти Джеймса Катфілда, який з потерпілого став підозрюваним. Його допитали кілька разів, щоб з'ясувати, чи мала місце злочинна недбалість.

Майк Лінч — британський техномагнат, на дружину якого була зареєстрована яхта Фото: Getty

Крім Майка Лінча та його доньки Ханни, під час аварії загинули 70-річний голова банку Morgan Stanley International Джонатан Блумер, його дружина Джуді, нью-йоркський адвокат Кріс Морвілло та його партнер Неда. Останнім знайшли тіло Ханни, яке перебувало в окремій каюті. Решта пасажирів загинули через те, що задихнулися.