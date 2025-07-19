Хаос на елітному круїзному лайнері: 140 пасажирів злягли з таємничою хворобою

Центр контролю та профілактики захворювань США підтвердив спалах кишкової інфекції на борту круїзного лайнера Royal Caribbean, який прямував до Мексики. Близько 140 людей потерпають від блювання та діареї.

Related video

Під час тижневого рейсу з американського Лос-Анджелеса до Пуерто-Вальярта, що в Мексиці, раптово захворіли 134 пасажири з 3914, а також сім членів екіпажу. Причина спалаху поки що не встановлена, повідомляє таблоїд Daily Star.

Після перших повідомлень про захворювання персонал посилив дезінфекцію та прибирання на кораблі. Хворих пасажирів ізолювали.

Поширення норовірусу

Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) раніше попереджав про поширення нового штаму норовірусу, який може підвищити ризик заразних шлунково-кишкових захворювань серед пасажирів.

З лютого агентство задокументувало 18 спалахів шлунково-кишкових захворювань на круїзних лайнерах, причому норовірус був головною причиною інфікування у більшості випадків.

Причина спалаху на кораблі поки що не встановлена Фото: Express

"Кількість нещодавніх спалахів на круїзних лайнерах була вищою, ніж у роки до пандемії, але ми не знаємо, чи це означає нову хвилю захворюваності", — повідомляв CDC у квітні.

Інші випадки

Це не перший випадок масового захворювання на круїзних лайнерах. На початку місяця на російському круїзному судні "Микола Карамзін" також зафіксували спалах кишкової інфекції, від якого постраждали 36 пасажирів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

До того ж в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.