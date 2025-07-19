Хаос на элитном круизном лайнере: 140 пассажиров слегли с таинственной болезнью

Центр контроля и профилактики заболеваний США подтвердил вспышку кишечной инфекции на борту круизного лайнера Royal Caribbean, который направлялся в Мексику. Около 140 человек страдают от рвоты и диареи.

Related video

Во время недельного рейса из американского Лос-Анджелеса в Пуэрто-Вальярта, что в Мексике, внезапно заболели 134 пассажира из 3914, а также семь членов экипажа. Причина вспышки пока не установлена, сообщает таблоид Daily Star.

После первых сообщений о заболевании персонал усилил дезинфекцию и уборку на корабле. Больных пассажиров изолировали.

Распространение норовируса

Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) ранее предупреждал о распространении нового штамма норовируса, который может повысить риск заразных желудочно-кишечных заболеваний среди пассажиров.

С февраля агентство задокументировало 18 вспышек желудочно-кишечных заболеваний на круизных лайнерах, причем норовирус был главной причиной инфицирования в большинстве случаев.

Причина вспышки на корабле пока не установлена Фото: Express

"Количество недавних вспышек на круизных лайнерах было выше, чем в годы до пандемии, но мы не знаем, означает ли это новую волну заболеваемости", — сообщал CDC в апреле.

Другие случаи

Это не первый случай массового заболевания на круизных лайнерах. В начале месяца на российском круизном судне "Николай Карамзин" также зафиксировали вспышку кишечной инфекции, от которой пострадали 36 пассажиров.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками блога.

Кроме того, пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах.

К тому же в эксклюзивном интервью Фокусу цирковой акробат Григорий Мельников родом из Харькова рассказывает о своем опыте работы на круизном лайнере, заработной плате, условиях проживания и питания, а также раскрывает преимущества и недостатки профессии.