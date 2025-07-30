Помер перший вокаліст рок-гурту Iron Maiden Пол Маріо Дей

Помер Пол Маріо Дей — перший вокаліст Iron Maiden, який залишив свій слід у становленні британського хеві-металу. Після короткого періоду з легендарним гуртом він був також учасником кількох інших проєктів, таких як: More, Wildfire, Sweet.

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Музикант помер у себе вдома в Австралії 29 липня, повідомила його родина. Офіційна причина смерті наразі не названа, проте відомо, що останні роки Дей боровся з онкологічним захворюванням, пише New Yourk Post.

Помер Пол Маріо Дей: що відомо про першого соліста Iron Maiden

Дей приєднався до Iron Maiden у грудні 1975 року, коли йому було лише 19. Його запросив басист Стів Гарріс, і саме з ним гурт провів свої перші виступи, включно з дебютним концертом у травні 1976 року в Лондоні.

Однак участь Дея в Iron Maiden тривала всього 10 місяців. Він залишив гурт після звинувачень у тому, що йому бракує енергії та харизми.

"Коли я співав у Iron Maiden, це був просто новий паб-гурт, який ніхто не хотів чути чи бачити", — згадував музикант у 2019 році. — Ми всі були нікому не відомі й просто намагались створити хорошу музику та знайти свою аудиторію".

Згодом його замінив Денніс Вілкок, ще один короткочасний вокаліст гурту, який також невдовзі покинув колектив. Після нього мікрофон перейшов до Пола Ді’Анно, а згодом — до Брюса Дікінсона, який став постійним фронтменом Iron Maiden.

Після виходу з гурту Дей заявив, що брав участь у створенні композиції Strange World, яка з’явилась на дебютному альбомі Iron Maiden 1980 року, проте його ім’я в титрах не згадується.

"Мене досі болить від того, що першу пісню, яку я коли-небудь написав, почули мільйони, але ніхто не знає, що вона моя", — казав він.

Втім, згодом музикант запевнив, що не тримає зла і вважає це питання "закритим".

У 1980 році після виходу з Iron Maiden Дей заснував гурт More, який у 1981 році випустив альбом Warhead.

Після More музикант був фронтменом гурту Wildfire у 1983–1984 роках, а вже у 1985 році приєднався до відновленого складу культового глем-гурту Sweet. Разом з гітаристом Енді Скоттом і барабанщиком Міком Такером він працював над новим етапом у творчості гурту.

У 1980-х Пол Маріо Дей переїхав до Австралії, де й жив до останніх днів.

Музикант Пол Маріо Дей Фото: з відкритих джерел

Музиканти вшанували пам’ять вокаліста

"Ми з глибоким сумом дізналися про смерть Пола Маріо Дея. Він був значною фігурою у світі британського хеві-металу, починаючи з Iron Maiden, а також завдяки неймовірному вокалу на Warhead", — написали учасники гурту в соцмережах.

Також вони згадали виступ Дея на легендарному фестивалі Monsters of Rock у 1981 році в Касл-Донінгтоні разом з AC/DC, Whitesnake та іншими зірками рок-сцени.

"Коли у 1985 році ми з Міком формували новий склад Sweet, нам був потрібен вокаліст. Як тільки Пол прийшов на прослуховування — ми вже нікого більше не шукали", — написав гітарист гурту Sweet Енді Скотт у Facebook.

"Щирі співчуття його дружині Сесілі, родині та друзям. Це сумний день для всіх шанувальників Sweet", — додав Скотт.

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