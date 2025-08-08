Дружина загиблого на війні актора Феліпенка розповіла, як дізналася про його смерть

Блогерка та ведуча проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич після загибелі її чоловіка, актора та військовослужбовця Юрія Феліпенка, уперше розповіла, як їй повідомили про смерть чоловіка. Захисник загинув на фронті 15 червня.

Катерина пригадала в YouTube-проєкті "Рефлексія", що їй зателефонували з ТЦК. І вже тоді вона зрозуміла, що звідти не телефонують повідомляти добрі новини.

За день до того Катерина була на святкуванні дня народження і переписувалася з чоловіком. Юрій мав повертатися з позиції.

"Він написав: "Катрусь, за нами вже їдуть". Я відповіла: "Фух, набери, коли будете у безпечному місці". Перед сном запитала, як він, і заснула", — розповіла ведуча.

Зранку вона так і не отримала повідомлення від чоловіка. Катерина почала хвилюватися, але пробувала не думати про найгірше. Дружина Юрія написала його побратимам, але від них також не отримала відповідь.

"Була на зйомці, намагалася завалити себе роботою. А потім зателефонували з ТЦК. Я вже зрозуміла, що вони не телефонують, аби сказати, що все добре", — розповіла блогерка.

Катерина Мотрич та Юрій Феліпенко Фото: motrichka/Instagram

Після дзвінка до Катерини приїхали капелан та медсестра. "Дали мені папір, сказали, що Юра загинув, і посадили на лавочку. Так я дізналася… Після цього не дуже пам'ятаю два тижні. Ну, пам'ятаю, але дуже необ'ємно", — зізналася вона.

За словами Катерини, вона не до кінця усвідомила загибель коханого. Ведуча постійно працює з терапевткою, психіатром, читає та намагається продовжувати жити так, як хотів би Юрій.

Загинув актор Юрій Феліпенко: що відомо

Захисник воював у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Після початку великої війни з РФ актор займався волонтерством та допомагав військовим. У 2024 році Феліпенко долучився до лав ЗСУ, пройшов навчання, а згодом вирушив на службу.

Юрій Феліпенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

На екрані Юрій дебютував у 2014 році, а згодом з'являвся у таких проєктах як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина" та інші. Свою першу головну роль він зіграв у серіалі "Колір пристрасті", а потім зіграв Марка в серіалі "Обіцянка Богу". Зокрема, Феліпенко виконав багато ролей на сцені театру.

