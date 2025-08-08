Жена погибшего на войне актера Фелипенко рассказала, как узнала о его смерти

Блогерша и ведущая проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич после гибели ее мужа, актера и военнослужащего Юрия Фелипенко, впервые рассказала, как ей сообщили о смерти мужа. Защитник погиб на фронте 15 июня.

Екатерина вспомнила в YouTube-проекте "Рефлексия", что ей позвонили из ТЦК. И уже тогда она поняла, что оттуда не звонят сообщать хорошие новости.

За день до того Екатерина была на праздновании дня рождения и переписывалась с мужем. Юрий должен был возвращаться с позиции.

"Он написал: "Катя, за нами уже едут". Я ответила: "Фух, набери, когда будете в безопасном месте". Перед сном спросила, как он, и уснула", — рассказала ведущая.

Утром она так и не получила сообщения от мужа. Екатерина начала волноваться, но пробовала не думать о худшем. Жена Юрия написала его собратьям, но от них также не получила ответ.

"Была на съемке, пыталась завалить себя работой. А потом позвонили из ТЦК. Я уже поняла, что они не звонят, чтобы сказать, что все хорошо", — рассказала блогерша.

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко Фото: motrichka/Instagram

После звонка к Екатерине приехали капеллан и медсестра. "Дали мне бумагу, сказали, что Юра погиб, и посадили на лавочку. Так я узнала... После этого не очень помню две недели. Ну, помню, но очень необъемно", — призналась она.

По словам Екатерины, она не до конца осознала гибель возлюбленного. Ведущая постоянно работает с терапевтом, психиатром, читает и пытается продолжать жить так, как хотел бы Юрий.

Погиб актер Юрий Фелипенко: что известно

Защитник воевал в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. После начала большой войны с РФ актер занимался волонтерством и помогал военным. В 2024 году Фелипенко присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а затем отправился на службу.

Юрий Фелипенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

На экране Юрий дебютировал в 2014 году, а впоследствии появлялся в таких проектах как "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и другие. Свою первую главную роль он сыграл в сериале "Цвет страсти", а затем сыграл Марка в сериале "Обещание Богу". В частности, Фелипенко исполнил много ролей на сцене театра.

