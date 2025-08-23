Вужче ніж вагон метро: у Лондоні продається найтонший будинок (фото)

Вузький будинок із двома спальнями, двома ванними кімнатами і великою терасою виставлено на продаж за ціною £1 195 000, тобто приблизно 66,2 млн грн.

Related video

Будинок завширшки всього 213 см вийшов на ринок Лондона з цінником, що перевищує £1m. Дивна нерухомість загальною площею 49 квадратних метрів розташована в шикарному районі Ноттінг-Гілл-Гейт, лише за два кроки від Кенсінгтонського палацу, пише Daily Star.

Житло було побудовано приблизно в 1930 році. Через 20 років у ньому провели косметичний ремонт, додавши вишукані деталі, зокрема вхід із цинковим навісом і виготовлений на замовлення водостічний жолоб із головою дракона.

За вітражними вхідними дверима розташована кухня та обідня зона відкритого планування з паркетною підлогою. На першому поверсі знаходиться душова і туалет, а також одна з двох спалень. На другому поверсі є тераса для обідів на свіжому повітрі, а в приймальні є декоративний камін. На верхньому поверсі розташована друга спальня зі стулчастим вікном, поруч із просторою ванною кімнатою.

Керуючий партнер Unique Property Company Саймон Стоун, яка продає будинок, охарактеризував об'єкт як "не схожий ні на що в усьому Лондоні". І хоча його ширина всередині становить лише сім футів, що навіть не відповідає типовій восьмифутовій ширині лондонських вагонів метро, це напрочуд придатний для використання простір, — вважає ріелтор.

Крім того, висота стель вища, ніж очікують покупці, і завдяки цьому цей таунхаус стане ідеальною домівкою для однієї людини або пари, — зазначає він.

Фокус писав, що в невеликому курортному містечку Перранпорт на північному узбережжі графства Корнуолл за 300 000 фунтів стерлінгів готівкою продається котедж із могилою в саду.

А у Франції за 318 000 євро, тобто приблизно 15,6 млн грн продається історичний монастир XI століття з чотирма спальнями, однією ванною кімнатою і власним лепрозорієм.