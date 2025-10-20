Помер гітарист і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко

У віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник групи Green Grey Андрій Яценко.

Про смерть артиста йдеться на його сторінці в соцмережі, де розміщено фото з чорною стрічкою.

Що стало причиною смерті артиста, не повідомляють.

Андрію Яценку було 55 років Фото: Скриншот

Зовсім недавно артист публікував анонс українського перекладу пісні "Під дощем".

Крім того, гурт готувався до концертів містами України. Наприклад, 25 жовтня вони збиралися виступити в Харкові.

Гурт Green Grey планував тур Фото: Скриншот

У квітні 2022 року тоді ще 52-річний Андрій Яценко вступив до ЗСУ. Він говорив, що бачить себе корисним зі зброєю в руках і розуміє, що війна закінчиться не скоро, а значить треба допомагати. Дизель підписав контракт із батальйоном "Мрія".

У 2022 році Яценко підписав контракт на військову службу Фото: Скриншот

2021 року виступ рок-гурту Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасували через пісню російською мовою.