Помер гітарист і засновник гурту Green Grey Андрій Яценко
У віці 55 років помер український рок-музикант, лідер і засновник групи Green Grey Андрій Яценко.
Про смерть артиста йдеться на його сторінці в соцмережі, де розміщено фото з чорною стрічкою.
Що стало причиною смерті артиста, не повідомляють.
Зовсім недавно артист публікував анонс українського перекладу пісні "Під дощем".
Крім того, гурт готувався до концертів містами України. Наприклад, 25 жовтня вони збиралися виступити в Харкові.
У квітні 2022 року тоді ще 52-річний Андрій Яценко вступив до ЗСУ. Він говорив, що бачить себе корисним зі зброєю в руках і розуміє, що війна закінчиться не скоро, а значить треба допомагати. Дизель підписав контракт із батальйоном "Мрія".
2021 року виступ рок-гурту Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасували через пісню російською мовою.