"Важка ніч": відомий український режисер повідомив про "приліт" у його будинок в Києві

Олексій Комаровський розповів про руйнування, спричинені російським ударом по Києву 22 жовтня. За його словами, від атаки постраждав багатоквартирний будинок, в якому він мешкає.

На момент обстрілу Комаровський перебував за кордоном, бо він працює над новим фільмом разом з українськими акторами, тож не постраждав. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Режисер опублікував фото з місця події, на яких видно будівлю, охоплену вогнем. За його словами, сусіди стали очевидцями "прильоту", але усі залишилися живими.

"Рідний Київ. Важка ніч. Поки я у відрядженні — до мене у будинок прилетіло. Сусіди шоковані. Слава Богу, всі живі", — написав Комаровський.

Атака на Київ 22 жовтня

22 жовтня Київ і регіони України зазнали масованої атаки. У столиці кількість постраждалих зросла до 21 людини, серед них — п'ятеро дітей, зокрема 2-річна дитина. Двоє людей загинули. Госпіталізовано 5 дорослих і 4 дитини, решта отримують амбулаторну допомогу. У місті уламками пошкоджено будинки, медзаклад, гаражі.

Росіяни також атакували Київську область. У Броварському районі загинули четверо людей, зокрема мати, її шестимісячна донька та 12-річна племінниця. Є поранені в Броварах та Обухівському районі.

Росія застосувала по Україні 433 повітряні засоби нападу, зокрема 28 ракет.

