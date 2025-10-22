"Тяжелая ночь": известный украинский режиссер сообщил о "прилете" в его дом в Киеве
Алексей Комаровский рассказал о разрушениях, вызванных российским ударом по Киеву 22 октября. По его словам, от атаки пострадал многоквартирный дом, в котором он живет.
На момент обстрела Комаровский находился за границей, потому что он работает над новым фильмом вместе с украинскими актерами, поэтому не пострадал. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Режиссер опубликовал фото с места происшествия, на которых видно здание, охваченное огнем. По его словам, соседи стали очевидцами "прилета", но все остались живы.
"Родной Киев. Тяжелая ночь. Пока я в командировке — ко мне в дом прилетело. Соседи шокированы. Слава Богу, все живы", — написал Комаровский.
Атака на Киев 22 октября
22 октября Киев и регионы Украины подверглись массированной атаке. В столице количество пострадавших возросло до 21 человека, среди них — пятеро детей, в том числе 2-летний ребенок. Два человека погибли. Госпитализированы 5 взрослых и 4 ребенка, остальные получают амбулаторную помощь. В городе обломками повреждены дома, медучреждение, гаражи.
Россияне также атаковали Киевскую область. В Броварском районе погибли четыре человека, в том числе мать, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. Есть раненые в Броварах и Обуховском районе.
Россия применила по Украине 433 воздушных средства нападения, в том числе 28 ракет.
