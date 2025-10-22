"Тяжелая ночь": известный украинский режиссер сообщил о "прилете" в его дом в Киеве

Алексей Комаровский рассказал о разрушениях, вызванных российским ударом по Киеву 22 октября. По его словам, от атаки пострадал многоквартирный дом, в котором он живет.

На момент обстрела Комаровский находился за границей, потому что он работает над новым фильмом вместе с украинскими актерами, поэтому не пострадал. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Режиссер опубликовал фото с места происшествия, на которых видно здание, охваченное огнем. По его словам, соседи стали очевидцами "прилета", но все остались живы.

"Родной Киев. Тяжелая ночь. Пока я в командировке — ко мне в дом прилетело. Соседи шокированы. Слава Богу, все живы", — написал Комаровский.

Алексей Комаровский рассказал, что его дом пострадал от атаки

Атака на Киев 22 октября

22 октября Киев и регионы Украины подверглись массированной атаке. В столице количество пострадавших возросло до 21 человека, среди них — пятеро детей, в том числе 2-летний ребенок. Два человека погибли. Госпитализированы 5 взрослых и 4 ребенка, остальные получают амбулаторную помощь. В городе обломками повреждены дома, медучреждение, гаражи.

Россияне также атаковали Киевскую область. В Броварском районе погибли четыре человека, в том числе мать, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. Есть раненые в Броварах и Обуховском районе.

Россия применила по Украине 433 воздушных средства нападения, в том числе 28 ракет.

