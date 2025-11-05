Під час прання відключили світло: що робити з пралкою

Раптові відключення електроенергії, особливо під час аварійних ситуацій, можуть зупинити роботу побутової техніки в найбільш невідповідний момент. Розповідаємо, що робити, якщо посеред циклу прання світло зникло.

Майстри наголошують, що сучасні моделі пральних машин краще пристосовані до таких обставин, але кілька простих кроків допоможуть уникнути проблем із перезапуском. Фокус пише, що робити з пральною машинкою, якщо вимкинули світло.

Старіші моделі пралок з механічним таймером зазвичай просто зупиняються і продовжують цикл, коли електропостачання відновлюється. Натомість новіші обладнані електронним керуванням, тобто здатні "запам'ятовувати" етап прання, на якому відбулася зупинка, і автоматично відновлюють роботу після повернення електрики.

Новіші пралки обладнані електронним керуванням Фото: Pixels

Найсучасніші моделі навіть можуть запропонувати користувачеві вибір: продовжити з місця зупинки або розпочати цикл спочатку.

Експерти попереджують, що деякі нові пральні машини все ж вимагають перезавантаження, особливо якщо знеструмлення було раптовим і тривалим. Деталі щодо необхідності та способу перезапуску завжди можна знайти в інструкції до конкретної моделі.

Як правильно перезавантажити?

Якщо після відновлення подачі електроенергії пристрій не продовжує роботу автоматично, фахівці рекомендують простий спосіб перезавантаження. Спершу потрібно натиснути кнопки "Пуск/Пауза", а потім одразу "Живлення", щоб повністю вимкнути прилад. Після цього слід знову ввімкнути машину і запустити потрібну програму.

У разі, якщо пральна машина не реагує, експерти порадили відключити штекер від розетки, зачекати кілька секунд і під'єднати його знову.

Ризики пошкодження

Вимкнення електроенергії не несе загрози для побутової техніки. Небезпечний етап — відновлення електропостачання через потенційні стрибки напруги. Втім, новіші моделі мають значно кращий захист від таких перепадів.

