Во время стирки отключили свет: что делать со стиралкой

Внезапные отключения электроэнергии, особенно во время аварийных ситуаций, могут остановить работу бытовой техники в самый неподходящий момент. Рассказываем, что делать, если посреди цикла стирки исчез свет.

Мастера отмечают, что современные модели стиральных машин лучше приспособлены к таким обстоятельствам, но несколько простых шагов помогут избежать проблем с перезапуском. Фокус пишет, что делать со стиральной машинкой, если выключили свет.

Старые модели стиралок с механическим таймером обычно просто останавливаются и продолжают цикл, когда электроснабжение восстанавливается. Зато более новые оборудованы электронным управлением, то есть способны "запоминать" этап стирки, на котором произошла остановка, и автоматически возобновляют работу после возвращения электричества.

Более новые стиралки оборудованы электронным управлением Фото: Pixels

Самые современные модели даже могут предложить пользователю выбор: продолжить с места остановки или начать цикл сначала.

Эксперты предупреждают, что некоторые новые стиральные машины все же требуют перезагрузки, особенно если обесточивание было внезапным и длительным. Детали о необходимости и способе перезапуска всегда можно найти в инструкции к конкретной модели.

Как правильно перезагрузить?

Если после восстановления подачи электроэнергии устройство не продолжает работу автоматически, специалисты рекомендуют простой способ перезагрузки. Сперва нужно нажать кнопки "Пуск/Пауза", а затем сразу "Питание", чтобы полностью выключить прибор. После этого следует снова включить машину и запустить нужную программу.

В случае, если стиральная машина не реагирует, эксперты посоветовали отключить штекер от розетки, подождать несколько секунд и подсоединить его снова.

Риски повреждения

Отключение электроэнергии не несет угрозы для бытовой техники. Опасный этап — восстановление электроснабжения из-за потенциальных скачков напряжения. Впрочем, новые модели имеют значительно лучшую защиту от таких перепадов.

