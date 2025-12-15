На війні загинув фотограф та письменник Юрій Костишин: що про нього відомо (фото)

Фотограф, митець і військовослужбовець Юрій Костишин із позивним "Кіт Характерник" загинув у віці 48 років. Він добровільно став на захист України ще у 2015 році та пройшов фронт на різних напрямках.

Юрій Костишин служив у лавах Збройних сил України майже десять років, повідомляє організація Pen Ukraine.

Юрій Костишин: що відомо про захисника

Спершу Юрій воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а після початку повномасштабного вторгнення Росії — у 44-й окремій артилерійській бригаді. Бойовий шлях військового пролягав через оборону Києва, Житомирщину, Донеччину та Запорізький напрямок.

Поміж бойових завдань Костишин фіксував фронтову реальність на камеру телефону — знімав природу, побратимів і миті війни. Із 2023 року його світлини почали експонувати в Україні та за кордоном, зокрема у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі.

Юрій Костишин загинув на фронті Фото: Facebook

Роботи Кота Характерника увійшли до низки мистецьких і літературних проєктів. Його фотографії використали в артбуці Інни Гончар "#4.5.0.", збірці віршів Валерія Пузіка "Три медалі в шухляді" та поетичній книжці "Критик до народу або вірші мого дитинства" загиблого воїна Назара Мялікгулиєва. Одна з фоторобіт також стала обкладинкою музичного релізу гурту "Забавка і Дмитрик — Руїна" на слова Василя Труш-Коваля.

Окрім фотографії, Юрій працював із текстами. Його публікації з’являлися у благодійному проєкті Мартина Якуба "Йбн блд рсн", Антології військових письменників "Голоси", а також в аудіозбірці "Незламні", де він начитав вірш Юрія Руфа "Чорним по білому".

Наразі у "Видавництві 333" триває передпродаж артбуку Юрка Костишина "Абидобраніч. Книга світлин та емоцій" — збірки фронтових фотографій і текстів, створених під час війни, що стала його письменницьким дебютом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка комедійного серіалу "Слуга народу" Іван Кононенко загинув на фронті. Українського актора та стронгмена майже рік вважали зниклим безвісти на Курському напрямку. Йому було 42 роки.

На фронті загинув Василь Хомко — режисер розважального шоу про мандрівки "Орел і Решка". Воїн служив із позивним "Бейрут".

Крім того, на війні з російськими агресорами загинув військовий з Дніпропетровщини Максим Тимощук. Він прославився завдяки своїм жартівливим роликам про службу в ЗСУ.