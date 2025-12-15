На війні загинув фотограф та письменник Юрій Костишин: що про нього відомо (фото)

Підтримайте нас RU
Фотограф Юрій Костишин | Фото: Facebook

Фотограф, митець і військовослужбовець Юрій Костишин із позивним "Кіт Характерник" загинув у віці 48 років. Він добровільно став на захист України ще у 2015 році та пройшов фронт на різних напрямках.

Юрій Костишин служив у лавах Збройних сил України майже десять років, повідомляє організація Pen Ukraine.

Юрій Костишин: що відомо про захисника

Спершу Юрій воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", а після початку повномасштабного вторгнення Росії — у 44-й окремій артилерійській бригаді. Бойовий шлях військового пролягав через оборону Києва, Житомирщину, Донеччину та Запорізький напрямок.

Поміж бойових завдань Костишин фіксував фронтову реальність на камеру телефону — знімав природу, побратимів і миті війни. Із 2023 року його світлини почали експонувати в Україні та за кордоном, зокрема у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі.

Роботи Кота Характерника увійшли до низки мистецьких і літературних проєктів. Його фотографії використали в артбуці Інни Гончар "#4.5.0.", збірці віршів Валерія Пузіка "Три медалі в шухляді" та поетичній книжці "Критик до народу або вірші мого дитинства" загиблого воїна Назара Мялікгулиєва. Одна з фоторобіт також стала обкладинкою музичного релізу гурту "Забавка і Дмитрик — Руїна" на слова Василя Труш-Коваля.

Окрім фотографії, Юрій працював із текстами. Його публікації з’являлися у благодійному проєкті Мартина Якуба "Йбн блд рсн", Антології військових письменників "Голоси", а також в аудіозбірці "Незламні", де він начитав вірш Юрія Руфа "Чорним по білому".

Наразі у "Видавництві 333" триває передпродаж артбуку Юрка Костишина "Абидобраніч. Книга світлин та емоцій" — збірки фронтових фотографій і текстів, створених під час війни, що стала його письменницьким дебютом.

