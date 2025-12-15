На войне погиб фотограф и писатель Юрий Костышин: что о нем известно (фото)

Фотограф, художник и военнослужащий Юрий Костышин с позывным "Кот Характерник" погиб в возрасте 48 лет. Он добровольно стал на защиту Украины еще в 2015 году и прошел фронт на разных направлениях.

Юрий Костышин служил в рядах Вооруженных сил Украины почти десять лет, сообщает организация Pen Ukraine.

Юрий Костышин: что известно о защитнике

Сначала Юрий воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а после начала полномасштабного вторжения России — в 44-й отдельной артиллерийской бригаде. Боевой путь военного пролегал через оборону Киева, Житомирскую область, Донецкую область и Запорожское направление.

Между боевыми заданиями Костышин фиксировал фронтовую реальность на камеру телефона — снимал природу, побратимов и мгновения войны. С 2023 года его фотографии начали экспонировать в Украине и за рубежом, в частности во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе.

Юрий Костышин погиб на фронте Фото: Facebook

Работы Кота Характерника вошли в ряд художественных и литературных проектов. Его фотографии использовали в артбуке Инны Гончар "#4.5.0.", сборнике стихов Валерия Пузика "Три медали в ящике" и поэтической книге "Критик к народу или стихи моего детства" погибшего воина Назара Мяликгулиева. Одна из фоторабот также стала обложкой музыкального релиза группы "Забавка и Дима — Руина" на слова Василия Труш-Коваля.

Кроме фотографии, Юрий работал с текстами. Его публикации появлялись в благотворительном проекте Мартина Якуба "Йбн блд рсн", Антологии военных писателей "Голоса", а также в аудиосборнике "Незламні", где он начитал стихотворение Юрия Руфа "Чорним по білому".

Сейчас в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука Юрка Костышина "Абидобранич. Книга фотографий и эмоций" — сборника фронтовых фотографий и текстов, созданных во время войны, который стал его писательским дебютом.

