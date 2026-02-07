Ми здали в оренду будинок, щоб жити на круїзному лайнері й працювати у каюті

Шотландці Кетрін Міддлтон та її партнер Кевін вже 294 дні проводять на круїзних суднах, працюючи віддалено з каюти. Пара стверджує, що такий спосіб життя вартує дешевше, ніж утримання власного житла.

29-річна Кетрін та її партнер з міста Арброт продали свій будинок вартістю 315 тисяч фунтів й обрали незвичний спосіб життя. Тепер вони прокидаються у Сингапурі, Кейптауні, Маврикії, Дубаї та інших куточках світу, поєднуючи роботу з подорожами, пише видання The Sun.

Життя на лайнері

Кетрін розповіла, що завжди захоплювалася круїзами. Спочатку пара планувала круїз Суецьким каналом, але подорож скасували. Натомість компанія Royal Caribbean запропонувала 35-денну поїздку з Барселони до Сингапура навколо Африки.

"Ми розуміли, що не зможемо взяти стільки днів відпустки. Тоді виникла думка: чому б не перенести офіс на борт? Саме тоді все стало на свої місця", — згадує дівчина.

Відео дня

Кевін керує власною IT-компанією, працюючи дистанційно з каюти. Кетрін спочатку займалася маркетингом, але згодом зосередилася на власному проєкті 360 Cruising, який допомагає іншим мандрівникам, а також веде соцмережі. Пара також розробляє інструмент CruiseGPT — штучний інтелект для відповідей на питання про круїзи.

Здали в оренду будинок

Подружжя здало в оренду свій дім за 500 фунтів на місяць, хоча планує його продати. Вони переконані, що життя на воді економніше.

"Якщо порахувати оренду, комунальні послуги, продукти, паливо та розваги вдома, ми справді витрачаємо менше на круїзному лайнері. До того ж тут неможливо робити покупки онлайн — немає куди доставляти", — жартує Кетрін.

Кетрін живе і працює на круїзному лайнері Фото: Katrina Middleton/360Cruising

Останній передноворічний круїз тривалістю 18 ночей обійшовся парі приблизно 164 фунти за ніч на двох (82 фунти з людини). Ця сума включає проживання, харчування, розваги та щоденні нові локації.

Додаткові витрати — це напої, спеціальне харчування та екскурсії. Прання коштує близько 40 доларів за мішок, тому пара практикує ручне прання дрібних речей. Найбільша стаття витрат — інтернет для роботи: 270 фунтів за 18 ночей (близько 15 фунтів на добу).

Кетрін і Кевін дотримуються британського робочого графіка незалежно від локації. Іноді доводиться виходити на зв'язок о третій ранку, як це було під час карибської подорожі.

Плани на майбутнє

Подружжя не планує повертатися до традиційного житла. Вони віддають перевагу круїзним лініям Royal Caribbean та Celebrity, намагаючись бронювати послідовні рейси.

Кетрін планує запустити YouTube-канал про життя в морі.

"Наша мрія – проводити більшу частину року на круїзному лайнері. Прокидатися в новій країні без потреби сідати на літак. Розпакуватися один раз і залишатися на місці, поки світ приходить до тебе", — ділиться вона.

Кетрін планує запустити YouTube-канал про життя в морі Фото: Katrina Middleton/360Cruising

Єдине, чого бракує — це присутність на важливих подіях у житті рідних та справжня домашня їжа. Але морські краєвиди та відсутність повсякденного стресу компенсують ці незручності.

"Більшість людей, які спробували круїз, не можуть сказати про них нічого поганого. Навіть скептики змінюють думку після першої подорожі", — підсумовує Кетрін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В ексклюзивному інтерв’ю цирковий акробат Григорій Мельников родом з Харкова розповідає про свій досвід роботи на круїзному лайнері, заробітну плату, умови проживання та харчування, а також розкриває переваги та недоліки професії.

Діана Суворова вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, повідомлялося про пару, яка продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.