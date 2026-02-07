Мы сдали в аренду дом, чтобы жить на круизном лайнере и работать в каюте

Шотландцы Кэтрин Миддлтон и ее партнер Кевин уже 294 дня проводят на круизных судах, работая удаленно из каюты. Пара утверждает, что такой образ жизни стоит дешевле, чем содержание собственного жилья.

29-летняя Кэтрин и ее партнер из города Арброт продали свой дом стоимостью 315 тысяч фунтов и выбрали необычный образ жизни. Теперь они просыпаются в Сингапуре, Кейптауне, Маврикии, Дубае и других уголках мира, совмещая работу с путешествиями, пишет издание The Sun.

Жизнь на лайнере

Кэтрин рассказала, что всегда увлекалась круизами. Сначала пара планировала круиз по Суэцкому каналу, но путешествие отменили. Вместо этого компания Royal Caribbean предложила 35-дневную поездку из Барселоны в Сингапур вокруг Африки.

"Мы понимали, что не сможем взять столько дней отпуска. Тогда возникла мысль: почему бы не перенести офис на борт? Именно тогда все стало на свои места", — вспоминает девушка.

Кевин руководит собственной IT-компанией, работая дистанционно из каюты. Кэтрин сначала занималась маркетингом, но впоследствии сосредоточилась на собственном проекте 360 Cruising, который помогает другим путешественникам, а также ведет соцсети. Пара также разрабатывает инструмент CruiseGPT — искусственный интеллект для ответов на вопросы о круизах.

Сдали в аренду дом

Супруги сдали в аренду свой дом за 500 фунтов в месяц, хотя планируют его продать. Они убеждены, что жизнь на воде экономнее.

"Если посчитать аренду, коммунальные услуги, продукты, топливо и развлечения дома, мы действительно тратим меньше на круизном лайнере. К тому же здесь невозможно делать покупки онлайн — некуда доставлять", — шутит Кэтрин.

Кэтрин живет и работает на круизном лайнере Фото: Katrina Middleton/360Cruising

Последний предновогодний круиз продолжительностью 18 ночей обошелся паре примерно 164 фунта за ночь на двоих (82 фунта с человека). Эта сумма включает проживание, питание, развлечения и ежедневные новые локации.

Дополнительные расходы — это напитки, специальное питание и экскурсии. Стирка стоит около 40 долларов за мешок, поэтому пара практикует ручную стирку мелких вещей. Самая большая статья расходов — интернет для работы: 270 фунтов за 18 ночей (около 15 фунтов в сутки).

Кэтрин и Кевин придерживаются британского рабочего графика независимо от локации. Иногда приходится выходить на связь в три утра, как это было во время карибского путешествия.

Планы на будущее

Супруги не планируют возвращаться к традиционному жилью. Они отдают предпочтение круизным линиям Royal Caribbean и Celebrity, стараясь бронировать последовательные рейсы.

Кэтрин планирует запустить YouTube-канал о жизни в море.

"Наша мечта — проводить большую часть года на круизном лайнере. Просыпаться в новой стране без необходимости садиться на самолет. Распаковаться один раз и оставаться на месте, пока мир приходит к тебе", — делится она.

Кэтрин планирует запустить YouTube-канал о жизни в море Фото: Katrina Middleton/360Cruising

Единственное, чего не хватает — это присутствие на важных событиях в жизни родных и настоящая домашняя еда. Но морские пейзажи и отсутствие повседневного стресса компенсируют эти неудобства.

"Большинство людей, которые попробовали круиз, не могут сказать о них ничего плохого. Даже скептики меняют мнение после первого путешествия", — заключает Кэтрин.

