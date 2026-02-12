Німець злітав у Африку, щоб повернути вкрадений iPhone

Житель Німеччини вирушив за 5000 кілометрів у Сенегал, щоб повернути вкрадений смартфон. Чоловік пообіцяв своїм підписникам у Instagram зробити це, після того, як його пост у соцмережі набрав 30 тисяч лайків.

Чоловік із німецького Ахена активував функцію геолокації коли дізнався, що його смартфон вкрали. Його iPhone виявився приблизно за п'ять тисяч кілометрів, а саме – у Сенегалі, повідомляє BILD.

Він не змиритився зі втратою та заявив у Instagram, що полетить до Африки і поверне свій iPhone, якщо його пост набере 10 000 лайків. Незабаром він повідомив, що його останній ріллс набрав 30 000 лайків і він летить в Сенегал за своїм вкраденим телефоном.

"Мені ще потрібно закінчити будівництво, грошей, по суті, немає, і я навіть не знаю, як пояснити це мамі", – зазначив Яссін.

Німець автостопом дістався Брюсселя, а звідти полетів у Дакар, столицю Сенегалу. Свою пригоду він фіксував у Instagram. Але місія у готелі йому порадили не їхати до району, де було вказано розташування телефону, адже там – високий рівень злочинності.

У поліції йому не допомогли, вказали, що геолокація пристрою надто неточна. Але Яссін не здавався та пішов за сигналом за допомогою місцевого мешканця. Нарешті вони дісталися магазину мобільних телефонів, співробітник якого і мав при собі вкрадений смартфон. Йому запропонували або повернути телефон, або пригрозили звернутися у поліцію. Нарешті Яссін отримав свій телефон назад — тепер у нього в Instagram майже 86 тисяч підписників.

