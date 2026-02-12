Немец слетал в Африку, чтобы вернуть украденный iPhone

Житель Германии отправился за 5000 километров в Сенегал, чтобы вернуть украденный смартфон. Мужчина пообещал своим подписчикам в Instagram сделать это, после того, как его пост в соцсети набрал 30 тысяч лайков.

Мужчина из немецкого Ахена активировал функцию геолокации когда узнал, что его смартфон украли. Его iPhone оказался примерно за пять тысяч километров, а именно — в Сенегале, сообщает BILD.

Он не смирился с потерей и заявил в Instagram, что полетит в Африку и вернет свой iPhone, если его пост наберет 10 000 лайков. Вскоре он сообщил, что его последний риллс набрал 30 000 лайков и он летит в Сенегал за своим украденным телефоном.

"Мне еще нужно закончить строительство, денег, по сути, нет, и я даже не знаю, как объяснить это маме", — отметил Яссин.

Немец автостопом добрался до Брюсселя, а оттуда улетел в Дакар, столицу Сенегала. Свое приключение он фиксировал в Instagram. Но миссия в отеле ему посоветовали не ехать в район, где было указано расположение телефона, ведь там — высокий уровень преступности.

Відео дня

В полиции ему не помогли, указали, что геолокация устройства слишком неточная. Но Яссин не сдавался и пошел за сигналом с помощью местного жителя. Наконец они добрались до магазина мобильных телефонов, сотрудник которого и имел при себе украденный смартфон. Ему предложили либо вернуть телефон, либо пригрозили обратиться в полицию. Наконец Яссин получил свой телефон обратно — теперь у него в Instagram почти 86 тысяч подписчиков.

Напомним, что память смартфона можно освободить без сложных манипуляций. Специалисты советуют воспользоваться простыми способами оптимизации, чтобы сохранять новые данные и не перегружать систему. Достаточно удалить лишние файлы и приложения, а также очистить кэш мессенджеров.

Ранее мы также информировали, что техноблогер на мобильных платформах протестировал игру Tomb Raider. Видео со сравнением опубликовал YouTube-канал Dame Tech — результат оказался неожиданным. Специализированный игровой Android-смартфон уступил по производительности актуальному iPhone.