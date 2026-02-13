Експринца Ендрю "довів до істерики" переїзд: не може змиритися через колекцію плюшевих ведмедиків

Колишній принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор чіпляється за свою велику колекцію із десятків плюшевих ведмедиків, оскільки їм не знайшлося місця у новому маєтку.

Колекція з 60 іграшок не має місця у будинку у Сандрінгемі, куди Ендрю вимушено переїхав після вигнання його з Королівської ложі у Віндзорському парку. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на джерела.

Німецьке видання BILD повідомляло, що лише колишній принц зміг взяти лише одну іграшку з усієї колекції, а решту, як і частину меблів та інші речі Ендрю, було передано на зберігання. Проте ці ведмедики мають для нього куди більше значення, ніж просто іграшки.

Інсайдер Heatworld розповів, що Ендрю настільки сильно прив'язаний до колекції, що повністю наділив ведмедиків людськими рисами. Подейкують, що колишній принц навіть вважає, що переїзд може стати сильним ударом для іграшок.

"Він повністю антропоморфізував їх, до такої міри, що переконаний, що переїзд з Royal Lodge буде для них важким, тому що, як він каже, це теж їхній дім", — зазначив інсайдер.

Ендрю переймається через велику колекцію плюшевих ведмедиків Фото: The Royal Family

Ситуація з вимушеним переїздом після чергового гучного скандалу довкола Ендрю і його зв'язку з мільярдером Джеффрі Епштейном негативно вплинула на колишнього принца. Ймовірно, він доведений до стану емоційного зриву, і не лише через те, що йому довелося покинути пишний королівський маєток після понад 20 років життя у ньому.

"Схоже, що вимушений переїзд призвів до його повного емоційного зриву, оскільки він постійно повторює, що ведмедики не впораються зі змінами. Це ніби він переносить на них свої власні емоції, як це роблять маленькі діти", — зазначив інсайдер.

Наразі невідомо, яка доля може очікувати на колекцію іграшок Ендрю.

Чутки про дивакувате ставлення колишнього принца до іграшкових ведмедиків у мережі з'являються вже не вперше. Так, у листопаді 2025 року видання Express оприлюднило розповідь експокоївки Ендрю, яка зізналася, що він змушував прислугу суворо наглядати за тим, як іграшки розставлені у його спальні.

Нагадаємо, 12 лютого видання The Sun розповіло, що Ендрю взяв мільйони у батьків та брата, щоб розплатитися з Вірджинією Джуффре.

