Королева Єлизавета ніколи не їла цю улюблену страву принца Вільяма та Кейт

Для принцеси Діани було важливо дати своїм дітям "нормальний" досвід дорослішання, тому замість того, щоб просто їсти вишукані вечері, принц Гаррі та принц Вільям також звикали до таких страв, як бургери та піца.

Однак колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді каже, що королева Єлизавета не поділяла гастрономічних уподобань своїх онуків. В інтерв'ю Us Weekly Макгрейді, який працював у Букінгемському палаці, перш ніж стати шеф-кухарем Діани та її синів, сказав, що королева Єлизавета "ніколи не куштувала піцу".

Королева Єлизавета ІІ ніколи не їла піцу

"Я не почав готувати піцу, доки не переїхав до Кенсінгтонського палацу", — розповідав він, поділившись тим, що робив цю страву "постійно для Вільяма".

Королівський шеф-кухар навіть винайшов спеціальний рецепт піци спеціально для майбутнього короля.

"У моїй другій кулінарній книзі "Королівський шеф-кухар вдома" є піца з куркою тікка масала, бо він любить індійську їжу", — сказав Макгрейді.

Сьогодні принцеса Кейт Міддлтон любить готувати піцу вдома зі своїми дітьми Джорджем, 12 років, Шарлоттою, 10 років, та Луї, 7 років.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Мені дуже подобається готувати тісто для піци з Джорджем та Шарлоттою, бо вони люблять бруднити руки", — казала майбутня королева.

Щодо того, що королева Єлизавета любила їсти, МакҐрейді каже, що вона дотримувалася перевірених британських класичних страв та французької кухні.

"Королева ніколи не була гурманом", — сказав він на своєму каналі YouTube, зазначивши, що її улюбленою їжею був сендвіч під назвою "джем пенні".

Улюблена їжа королеви Єлизавети ІІ

Насправді, покійна королева їла його щодня з п’яти років, причому ця проста страва містила хліб, зверху якого поливали полуничне варення та масло.

"Ми готували варення в замку Балморал з чудової шотландської полуниці з садів", — додав МакҐрейді.

Королева Єлизавета з Паддінгтоном Фото: theroyalfamily

