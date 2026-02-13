Королева Елизавета никогда не ела это любимое блюдо принца Уильяма и Кейт

Для принцессы Дианы было важно дать своим детям "нормальный" опыт взросления, поэтому вместо того, чтобы просто есть изысканные ужины, принц Гарри и принц Уильям также привыкали к таким блюдам, как бургеры и пицца.

Однако бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди говорит, что королева Елизавета не разделяла гастрономических предпочтений своих внуков. В интервью Us Weekly Макгрейди, который работал в Букингемском дворце, прежде чем стать шеф-поваром Дианы и ее сыновей, сказал, что королева Елизавета "никогда не пробовала пиццу".

Королева Елизавета II никогда не ела пиццу

"Я не начал готовить пиццу, пока не переехал в Кенсингтонский дворец", — рассказывал он, поделившись тем, что делал это блюдо "постоянно для Уильяма".

Королевский шеф-повар даже изобрел специальный рецепт пиццы специально для будущего короля.

"В моей второй кулинарной книге "Королевский шеф-повар дома" есть пицца с курицей тикка масала, потому что он любит индийскую еду", — сказал Макгрейди.

Сегодня принцесса Кейт Миддлтон любит готовить пиццу дома со своими детьми Джорджем, 12 лет, Шарлоттой, 10 лет, и Луи, 7 лет.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Мне очень нравится готовить тесто для пиццы с Джорджем и Шарлоттой, потому что они любят пачкать руки", — говорила будущая королева.

Относительно того, что королева Елизавета любила есть, МакГрейди говорит, что она придерживалась проверенных британских классических блюд и французской кухни.

"Королева никогда не была гурманом", — сказал он на своем канале YouTube, отметив, что ее любимой едой был сэндвич под названием "джем пенни".

Любимая еда королевы Елизаветы II

На самом деле, покойная королева ела его ежедневно с пяти лет, причем это простое блюдо содержало хлеб, сверху которого поливали клубничное варенье и масло.

"Мы готовили варенье в замке Балморал из великолепной шотландской клубники из садов", — добавил МакГрейди.

Королева Елизавета с Паддингтоном Фото: theroyalfamily

