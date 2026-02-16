Стало відомо, як Вільям і Кейт пояснили дітям страшний діагноз принцеси

Принц і принцеса Уельські особисто пояснили своїм дітям, що відбувається з мамою, намагаючись зробити це максимально спокійно та обережно. Подружжя хотіло захистити Джорджа, Шарлотту і Луї від страху та водночас бути з ними чесними.

Про це йдеться у другій частині ексклюзивної серії видання The Mirror, де вперше розкрили деталі того, як родина пережила початок 2024 року після діагнозу принцеси Кейт.

Спокійна розмова без паніки

Коли принцесу Уельську госпіталізували у січні, Вільям і Кейт разом розповіли дітям, що мама тимчасово буде в лікарні. Вони пояснили, що вона потребує лікування і відпочинку, але запевнили — все інше у житті залишиться без змін, а після повернення додому їй просто знадобиться час на відновлення.

Поки Кейт перебувала в лікарні, вона підтримувала зв’язок із родиною через відеодзвінки, цікавилася шкільними справами дітей і домашніми буднями.

Коли правда стала складнішою

Після того як лікарі повідомили про наявність раку і необхідність хіміотерапії, подружжя знову зібрало дітей, щоб пояснити ситуацію. За словами близьких, вони намагалися подати новину максимально м’яко і позитивно, наголосивши, що мама отримує лікування і буде поруч із ними.

Принц Вільям у цей період взяв на себе більшість батьківських обов’язків — від шкільних поїздок до організації дозвілля, щоб життя дітей залишалося звичним.

Родина об’єдналася заради дітей

Близькі родичі Кейт часто приїжджали до сім’ї у Віндзор, допомагаючи підтримувати стабільність і затишок удома. Подружжя організовувало сімейні вечері, зустрічі з друзями та поїздки, щоб діти відчували любов і підтримку.

Джерела зазначають, що саме турбота про дітей стала головною мотивацією Кейт зберігати оптимізм під час лікування.

