Стало відомо, як Вільям і Кейт пояснили дітям страшний діагноз принцеси
Принц і принцеса Уельські особисто пояснили своїм дітям, що відбувається з мамою, намагаючись зробити це максимально спокійно та обережно. Подружжя хотіло захистити Джорджа, Шарлотту і Луї від страху та водночас бути з ними чесними.
Про це йдеться у другій частині ексклюзивної серії видання The Mirror, де вперше розкрили деталі того, як родина пережила початок 2024 року після діагнозу принцеси Кейт.
Спокійна розмова без паніки
Коли принцесу Уельську госпіталізували у січні, Вільям і Кейт разом розповіли дітям, що мама тимчасово буде в лікарні. Вони пояснили, що вона потребує лікування і відпочинку, але запевнили — все інше у житті залишиться без змін, а після повернення додому їй просто знадобиться час на відновлення.
Поки Кейт перебувала в лікарні, вона підтримувала зв’язок із родиною через відеодзвінки, цікавилася шкільними справами дітей і домашніми буднями.
Коли правда стала складнішою
Після того як лікарі повідомили про наявність раку і необхідність хіміотерапії, подружжя знову зібрало дітей, щоб пояснити ситуацію. За словами близьких, вони намагалися подати новину максимально м’яко і позитивно, наголосивши, що мама отримує лікування і буде поруч із ними.
Принц Вільям у цей період взяв на себе більшість батьківських обов’язків — від шкільних поїздок до організації дозвілля, щоб життя дітей залишалося звичним.
Родина об’єдналася заради дітей
Близькі родичі Кейт часто приїжджали до сім’ї у Віндзор, допомагаючи підтримувати стабільність і затишок удома. Подружжя організовувало сімейні вечері, зустрічі з друзями та поїздки, щоб діти відчували любов і підтримку.
Джерела зазначають, що саме турбота про дітей стала головною мотивацією Кейт зберігати оптимізм під час лікування.
