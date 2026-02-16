Стало известно, как Уильям и Кейт объяснили детям страшный диагноз принцессы

Принц и принцесса Уэльские лично объяснили своим детям, что происходит с мамой, стараясь сделать это максимально спокойно и осторожно. Супруги хотели оградить Джорджа, Шарлотту и Луи от страха и одновременно быть с ними честными.

Об этом говорится во второй части эксклюзивной серии издания The Mirror, где впервые раскрыли детали того, как семья пережила начало 2024 года после диагноза принцессы Кейт.

Спокойный разговор без паники

Когда принцессу Уэльскую госпитализировали в январе, Уильям и Кейт вместе рассказали детям, что мама временно будет в больнице. Они объяснили, что она нуждается в лечении и отдыхе, но заверили — все остальное в жизни останется без изменений, а после возвращения домой ей просто понадобится время на восстановление.

Пока Кейт находилась в больнице, она поддерживала связь с семьей через видеозвонки, интересовалась школьными делами детей и домашними буднями.

Відео дня

Когда правда стала сложнее

После того как врачи сообщили о наличии рака и необходимости химиотерапии, супруги снова собрали детей, чтобы объяснить ситуацию. По словам близких, они старались подать новость максимально мягко и позитивно, подчеркнув, что мама получает лечение и будет рядом с ними.

Принц Уильям в этот период взял на себя большинство родительских обязанностей — от школьных поездок до организации досуга, чтобы жизнь детей оставалась привычной.

Семья объединилась ради детей

Близкие родственники Кейт часто приезжали к семье в Виндзор, помогая поддерживать стабильность и уют дома. Супруги организовывали семейные ужины, встречи с друзьями и поездки, чтобы дети чувствовали любовь и поддержку.

Источники отмечают, что именно забота о детях стала главной мотивацией Кейт сохранять оптимизм во время лечения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон отправила цветок, названный в ее честь, в женскую тюрьму, которую она посетила в 2025 году.

Королева Елизавета никогда не ела это любимое блюдо принца Уильяма и Кейт.

Кроме того, принцесса отказалась от каблуков и все в восторге от ее новой обуви.